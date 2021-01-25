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25 января
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Потребитель

Около миллиона «умных счетчиков» могут оказаться вне закона

Из-за введения новых стандартов около миллиона «умных» счетчиков в России могут оказаться вне закона, предупредили сотовые операторы МТС, Tele2, «Мегафон» и «Вымпелком» замглавы Минцифры Олега Иванова, пишет «Коммерсантъ».

"Умный" электросчетчик.
"Умный" электросчетчик.
facebook.com/pg/rossetisib

Дело в том, что зарубежный стандарт передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых.

Такая технология является частью системы «умный дом» и стоит у более миллиона россиян.

Среди преимуществ — высокая скорость передачи данных, длительное время работы и хорошая проникающая способность сигнала. Крупные операторы связи используют иностранный стандарт, пишет bfm.ru.

Сейчас единственным протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.

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