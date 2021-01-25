Около миллиона «умных счетчиков» могут оказаться вне закона

Дело в том, что зарубежный стандарт передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых.
Такая технология является частью системы «умный дом» и стоит у более миллиона россиян.
Среди преимуществ — высокая скорость передачи данных, длительное время работы и хорошая проникающая способность сигнала. Крупные операторы связи используют иностранный стандарт, пишет bfm.ru.
Сейчас единственным протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.