Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
27

Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям

15 июля Tele2 провела четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» — на этот раз целью стала помощь пожилым людям в освоении современных технологий. В акции приняли участие около 2000 сотрудников, примерно четверть из них прошли онлайн-курс подготовки к проекту. По сравнению с обычным днем продажи в салонах, задействованных в акции, выросли почти в полтора раза.

Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям.
Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям.
Архив компании Tele2.

Четырнадцатый «День открытых людей» прошел под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». Tele2 сделала акцент на поддержке запущенной неделей ранее одноименной социальной кампании, а не на новых подключениях. Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения пользоваться мобильным интернетом.

В этом году в акции приняли участие более 300 салонов связи Tele2 по всей стране. Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов. В проекте приняли участие около 2000 офисных сотрудников, при этом 500 из них прошли тренинг о «Дне открытых людей» в обучающем приложении Skill Cup. Онлайн-курс стал еще одним новшеством этого года: впервые оператор провел тренинг о проекте в digital-формате. По итогам активностей в салонах, задействованных в акции, сотрудники Tele2 выполнили план продаж на 147%.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но и провели мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей. На них сотрудники Tele2 рассказали, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также показали основные функции смартфона.

Путеводитель по мобильному интернету.
Путеводитель по мобильному интернету.
Архив компании Tele2.

В день акции представители Tele2 помогали разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной форме объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.

Традиционно во всероссийской акции приняли участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отправился в Обнинск, где отвечал на вопросы абонентов и рассказывал посетителям монобренда об инновационных телеком-услугах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин работал в салоне связи в Москве в ТЦ «Водный».

В «День открытых людей» сотрудники Tele2 не только консультировали старшее поколение в монобрендах, но и вместе с операторами обрабатывали обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправились в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники общались с абонентами в онлайн-каналах — мессенджерах WhatsApp и Viber.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость