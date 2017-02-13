Акция « Оконный TRADE-IN » — покупаем ваши старые окна и делаем скидку на новые.

Компания «АЛЬКОН» первая в Алтайском крае запускает услугу TRADE-IN на пластиковые окна. Данное предложение позволит вам продать старое пластиковое окно в счёт нового от компании «АЛЬКОН»

Преимущества , которые получает заказчик при использовании услуги TRADE-IN: Вам не придется тратить деньги и силы , чтобы избавится от старых окон;

чтобы избавится от старых окон; Вывоз ПВХ окна ( б/у) с объекта Заказчика осуществляется бесплатно и будет производиться в день монтажа нового ПВХ окна;

б/у) с объекта Заказчика осуществляется бесплатно и будет производиться в день монтажа нового ПВХ окна; Экономия денежных средств , за счёт замены старого окна на новое;

за счёт замены старого окна на новое; Личный вклад в развитие программы «Чистый город».

Стоимость ПВХ окон б/у от 1000 руб. Двухстворчатое ( 1500/1500)

1500/1500) Трёхстворчатое ( 1500/2100)

1500/2100) Балконный блок ( 2100/2100)

Примечание: на ПВХ остекления и ПВХ окна свыше представленных габаритов услуга трейд-ин не предоставляется.

Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Срок проведения акции — до 29 февраля 2020 г.

Тел: (3852) 50−17−40

*Trade-in (англ.) — обменивать