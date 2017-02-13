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Оконный Trade-in

Акция «Оконный TRADE-IN» — покупаем ваши старые окна и делаем скидку на новые.

Пластиковые окна.
Пластиковые окна.
Фото компании «АЛЬКОН».

Компания «АЛЬКОН» первая в Алтайском крае запускает услугу TRADE-IN на пластиковые окна. Данное предложение позволит вам продать старое пластиковое окно в счёт нового от компании «АЛЬКОН»

Преимущества, которые получает заказчик при использовании услуги TRADE-IN:
  • Вам не придется тратить деньги и силы, чтобы избавится от старых окон;
  • Вывоз ПВХ окна (б/у) с объекта Заказчика осуществляется бесплатно и будет производиться в день монтажа нового ПВХ окна;
  • Экономия денежных средств, за счёт замены старого окна на новое;
  • Личный вклад в развитие программы «Чистый город».
Стоимость ПВХ окон б/у от 1000 руб.
  • Двухстворчатое (1500/1500)
  • Трёхстворчатое (1500/2100)
  • Балконный блок (2100/2100)

Примечание: на ПВХ остекления и ПВХ окна свыше представленных габаритов услуга трейд-ин не предоставляется.

Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Срок проведения акции — до 29 февраля 2020 г.

Тел: (3852) 50−17−40

*Trade-in (англ.) — обменивать

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