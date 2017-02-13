Оконный Trade-in

Компания «АЛЬКОН» первая в Алтайском крае запускает услугу TRADE-IN на пластиковые окна. Данное предложение позволит вам продать старое пластиковое окно в счёт нового от компании «АЛЬКОН»
Преимущества, которые получает заказчик при использовании услуги TRADE-IN:
- Вам не придется тратить деньги и силы, чтобы избавится от старых окон;
- Вывоз ПВХ окна (б/у) с объекта Заказчика осуществляется бесплатно и будет производиться в день монтажа нового ПВХ окна;
- Экономия денежных средств, за счёт замены старого окна на новое;
- Личный вклад в развитие программы «Чистый город».
Стоимость ПВХ окон б/у от 1000 руб.
- Двухстворчатое (1500/1500)
- Трёхстворчатое (1500/2100)
- Балконный блок (2100/2100)
Примечание: на ПВХ остекления и ПВХ окна свыше представленных габаритов услуга трейд-ин не предоставляется.
Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Срок проведения акции — до 29 февраля 2020 г.
Тел: (3852) 50−17−40
*Trade-in (англ.) — обменивать