Окрошка проиграла в рейтинге самых популярных летних блюд у россиян

Лидером оказался шашлык — 42% опрошенных отдали свои голоса за это блюдо. Окрошка оказалась лишь на втором месте, она набрала 39% голосов. Замыкает тройку лидеров свекольник, которому досталось лишь 5%.
Оставшиеся 14% распределились среди других блюд, среди которых чаще всего назывались:
- мороженое,
- овощные салаты,
- фрукты в любом виде,
- борщ, щи и пельмени (это просто любимцы у россиян на любое время года).
Шашлык — мужской фаворит
Как выяснилось, в лидеры шашлык вывели мужчины, принимавшие участие в опросе. 44% из них сказали, что это их любимое блюдо, тогда как окрошке отдали предпочтение только 37%.
А вот женщины одинаково любят и шашлык, и окрошку. Дамы разделили свои голоса между этим блюдами поровну по 40% голосов за каждое.
С возрастом начинаешь понимать толк в окрошке
Чем старше были респонденты, тем больше среди них любителей окрошки. Так в возрастной категории старше 45 лет за окрошку проголосовали 46% опрошенных, а за шашлык — всего 31%.
А вот в группе респондентов младше 24 лет у шашлыка 55% голосов, а окрошку среди них любят только 31%.
Рецепты, как приготовить вкуснейший шашлык, как сделать окрошку или что такое свекольник, смотри ниже.