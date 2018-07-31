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Окрошка проиграла в рейтинге самых популярных летних блюд у россиян

Окрошка оказалась не самым популярным летним блюдом в России. К такому выводу пришли исследователи портала Superjob, которые провели соцопрос среди экономически активного населения РФ. Россиян спросили, какое блюдо они предпочитают есть летом.

Окрошка.
Окрошка.
архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка"

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Лидером оказался шашлык — 42% опрошенных отдали свои голоса за это блюдо. Окрошка оказалась лишь на втором месте, она набрала 39% голосов. Замыкает тройку лидеров свекольник, которому досталось лишь 5%.

Оставшиеся 14% распределились среди других блюд, среди которых чаще всего назывались:

  • мороженое,
  • овощные салаты,
  • фрукты в любом виде,
  • борщ, щи и пельмени (это просто любимцы у россиян на любое время года).
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Шашлык — мужской фаворит

Как выяснилось, в лидеры шашлык вывели мужчины, принимавшие участие в опросе. 44% из них сказали, что это их любимое блюдо, тогда как окрошке отдали предпочтение только 37%.

А вот женщины одинаково любят и шашлык, и окрошку. Дамы разделили свои голоса между этим блюдами поровну по 40% голосов за каждое.

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С возрастом начинаешь понимать толк в окрошке

Чем старше были респонденты, тем больше среди них любителей окрошки. Так в возрастной категории старше 45 лет за окрошку проголосовали 46% опрошенных, а за шашлык — всего 31%.

А вот в группе респондентов младше 24 лет у шашлыка 55% голосов, а окрошку среди них любят только 31%.

Рецепты, как приготовить вкуснейший шашлык, как сделать окрошку или что такое свекольник, смотри ниже.

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