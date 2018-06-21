Как приготовить вкусную окрошку на квасе, кефире и минералке

Рецепт окрошки классической на квасе

Ингредиенты:

Квас 1 литр,

отварное мясо или ветчина 200 г,

картофель 3–4 шт.,

огурец 2 шт.,

редис 5–7 шт.,

яйца 2–3 шт.,

лук зеленый и укроп по 1 пучку,

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите картофель в мундирах. Яйца сварите вкрутую. Охладите горячие продукты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очищенный картофель и мясо (ветчину) нарежьте мелкими кубиками. Положите в глубокую миску. Также мелко нарежьте редис и огурец.

Белки отделите от желтков и тоже нарежьте. Желтки рекомендуется размять вилкой и тоже положить в миску. Зеленый лук и укроп нужно мелко нарубить и немного размять в чашке с солью. После положить в общую массу и тщательно перемешать. Подают окрошку, залитую квасом и заправленную сметаной. По вкусу можно добавить горчицу или тертый хрен.

Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты:

Кефир 1 литр,

картофель вареный 2 шт.,

редис 5 шт.,

вареная колбаса (отварное мясо) 200 г,

яйцо куриное вареное 2 шт.,

огурец свежий 1–2 шт.,

редис и зеленый лук 0,5 пучка,

горчица 1 ч. ложка,

сметана, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Рецепт приготовления окрошки на кефире не особо отличается от классической окрошки на квасе. Главное — помнить, что вкусная окрошка на кефире, как и вкусная окрошка с квасом, получается только тогда, когда хорошо настоится и охладится. Окрошка классическая на кефире готовится так же, как окрошка на квасе с горчицей, ингредиенты нарезают некрупными кусочками и смешивают с заправкой.

Рецепт окрошки на минералке

Ингредиенты:

Минеральная вода с газом,

вареный картофель 2 шт.,

яйца вареные 3–4 шт.,

вареное мясо или колбаса 300 г,

огурец свежий 1-2 шт.,

редис 3–4 шт.,

зеленый лук, укроп, сметана, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи, яйца и мясные ингредиенты нарезать кубиками или соломкой. Зелень измельчить. Для заправки нужно смешать полстакана сметаны с чайной ложкой горчицы. Если окрошка на минералке будет не достаточно кислой, добавьте щепотку лимонной кислоты или каплю столового уксуса. Перед подачей посыпать зеленью.

Рецепт окрошки грибной с горчицей

Ингредиенты:

Квас хлебный 1,5 л,

соленые грибы 400 г,

картофель 250 г,

морковь 50 г,

зеленый лук 100 г,

сметана 200 г,

яйцо куриное 2 шт.,

огурцы 200 г,

горчица 20 г,

укроп, сахар и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и морковь вымойте, отварите в мундире, остудите, очистите от шкурки и нарежьте маленькими кубиками. Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиками. Желтки разотрите с горчицей, перцем, измельченным укропом и сметаной в отдельной посуде до однородной массы.

Если это покажется необходимым, посолите и добавьте сахар. Соленые грибы промойте под холодной водой, просушите бумажным полотенцем и мелко порежьте. Редис вымойте, просушите бумажным полотенцем, срежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук промойте, просушите и мелко порубите.

Поместите все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую посуду и перемешайте. Залейте окрошку охлажденным квасом, заправьте горчично-сметанной смесью и еще раз перемешайте.