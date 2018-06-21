Как приготовить вкусную окрошку на квасе, кефире и минералке

Окрошка — одно из самых любимых летних блюд в России. Приготовить вкусную окрошку несложно: главное, чтобы блюдо было холодным и настоялось. Altapress.ru подобрал несколько рецептов окрошки — классической, грибной, на квасе, кефире и минеральной воде.
Рецепт окрошки классической на квасе
Ингредиенты:
- Квас 1 литр,
- отварное мясо или ветчина 200 г,
- картофель 3–4 шт.,
- огурец 2 шт.,
- редис 5–7 шт.,
- яйца 2–3 шт.,
- лук зеленый и укроп по 1 пучку,
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Сварите картофель в мундирах. Яйца сварите вкрутую. Охладите горячие продукты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очищенный картофель и мясо (ветчину) нарежьте мелкими кубиками. Положите в глубокую миску. Также мелко нарежьте редис и огурец.
Белки отделите от желтков и тоже нарежьте. Желтки рекомендуется размять вилкой и тоже положить в миску. Зеленый лук и укроп нужно мелко нарубить и немного размять в чашке с солью. После положить в общую массу и тщательно перемешать. Подают окрошку, залитую квасом и заправленную сметаной. По вкусу можно добавить горчицу или тертый хрен.
Рецепт окрошки на кефире
Ингредиенты:
- Кефир 1 литр,
- картофель вареный 2 шт.,
- редис 5 шт.,
- вареная колбаса (отварное мясо) 200 г,
- яйцо куриное вареное 2 шт.,
- огурец свежий 1–2 шт.,
- редис и зеленый лук 0,5 пучка,
- горчица 1 ч. ложка,
- сметана, соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
Рецепт приготовления окрошки на кефире не особо отличается от классической окрошки на квасе. Главное — помнить, что вкусная окрошка на кефире, как и вкусная окрошка с квасом, получается только тогда, когда хорошо настоится и охладится. Окрошка классическая на кефире готовится так же, как окрошка на квасе с горчицей, ингредиенты нарезают некрупными кусочками и смешивают с заправкой.
Рецепт окрошки на минералке
Ингредиенты:
- Минеральная вода с газом,
- вареный картофель 2 шт.,
- яйца вареные 3–4 шт.,
- вареное мясо или колбаса 300 г,
- огурец свежий 1-2 шт.,
- редис 3–4 шт.,
- зеленый лук, укроп, сметана, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Овощи, яйца и мясные ингредиенты нарезать кубиками или соломкой. Зелень измельчить. Для заправки нужно смешать полстакана сметаны с чайной ложкой горчицы. Если окрошка на минералке будет не достаточно кислой, добавьте щепотку лимонной кислоты или каплю столового уксуса. Перед подачей посыпать зеленью.
Рецепт окрошки грибной с горчицей
Ингредиенты:
- Квас хлебный 1,5 л,
- соленые грибы 400 г,
- картофель 250 г,
- морковь 50 г,
- зеленый лук 100 г,
- сметана 200 г,
- яйцо куриное 2 шт.,
- огурцы 200 г,
- горчица 20 г,
- укроп, сахар и соль по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель и морковь вымойте, отварите в мундире, остудите, очистите от шкурки и нарежьте маленькими кубиками. Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиками. Желтки разотрите с горчицей, перцем, измельченным укропом и сметаной в отдельной посуде до однородной массы.
Если это покажется необходимым, посолите и добавьте сахар. Соленые грибы промойте под холодной водой, просушите бумажным полотенцем и мелко порежьте. Редис вымойте, просушите бумажным полотенцем, срежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук промойте, просушите и мелко порубите.
Поместите все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую посуду и перемешайте. Залейте окрошку охлажденным квасом, заправьте горчично-сметанной смесью и еще раз перемешайте.
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