Как приготовить вкусную окрошку на квасе, кефире и минералке

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Жизнь

Окрошка — одно из самых любимых летних блюд в России. Приготовить вкусную окрошку несложно: главное, чтобы блюдо было холодным и настоялось. Altapress.ru подобрал несколько рецептов окрошки — классической, грибной, на квасе, кефире и минеральной воде. 

Окрошка.
Окрошка. Фото: youtube.com, Наталья Ким.

Рецепт окрошки классической на квасе

Ингредиенты: 

  • Квас 1 литр,
  • отварное мясо или ветчина 200 г, 
  • картофель 3–4 шт.,
  • огурец 2 шт.,
  • редис 5–7 шт.,
  • яйца 2–3 шт.,
  • лук зеленый и укроп по  1 пучку,
  • соль по вкусу.

Способ приготовления: 

Сварите картофель в мундирах. Яйца сварите вкрутую. Охладите горячие продукты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очищенный картофель и мясо (ветчину) нарежьте мелкими кубиками. Положите в глубокую миску. Также мелко нарежьте редис и огурец.

Белки отделите от желтков и тоже нарежьте. Желтки рекомендуется размять вилкой и тоже положить в миску. Зеленый лук и укроп нужно мелко нарубить и немного размять в чашке с солью. После положить в общую массу и тщательно перемешать. Подают окрошку, залитую квасом и заправленную сметаной. По вкусу можно добавить горчицу или тертый хрен. 

Окрошка.
Окрошка.

Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты: 

  • Кефир 1 литр, 
  • картофель вареный 2 шт.,  
  • редис  5 шт.,
  • вареная колбаса (отварное мясо)  200 г,
  • яйцо куриное вареное 2 шт.,
  • огурец свежий  1–2 шт.,
  • редис и зеленый лук 0,5 пучка,
  • горчица 1 ч. ложка,
  • сметана, соль, специи  по вкусу.

Способ приготовления: 

Рецепт приготовления окрошки на кефире не особо отличается от классической окрошки на квасе. Главное — помнить, что вкусная окрошка на кефире, как и вкусная окрошка с квасом, получается только тогда, когда хорошо настоится и охладится. Окрошка классическая на кефире готовится так же, как окрошка на квасе с горчицей, ингредиенты нарезают  некрупными кусочками и смешивают с заправкой.

Девочка пьет воду.
Девочка пьет воду.

Рецепт окрошки на минералке

Ингредиенты: 

  • Минеральная вода с газом,
  • вареный картофель 2 шт.,
  • яйца вареные 3–4 шт.,
  • вареное мясо или колбаса 300 г,
  • огурец свежий 1-2 шт.,
  • редис 3–4 шт.,
  • зеленый лук, укроп, сметана, соль по вкусу.

Способ приготовления: 

Овощи, яйца и мясные ингредиенты нарезать кубиками или соломкой. Зелень измельчить. Для заправки  нужно смешать полстакана сметаны с чайной ложкой горчицы. Если окрошка на минералке будет не достаточно кислой, добавьте щепотку лимонной кислоты или каплю столового уксуса. Перед подачей посыпать зеленью.

Окрошка.
Окрошка.

Рецепт окрошки грибной с горчицей

Ингредиенты:

  • Квас хлебный 1,5 л,
  • соленые грибы 400 г,
  • картофель 250 г,
  • морковь 50 г,
  • зеленый лук 100 г,
  • сметана 200 г,
  • яйцо куриное 2 шт.,
  • огурцы 200 г,
  • горчица 20 г,
  • укроп, сахар и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и морковь вымойте, отварите в мундире, остудите, очистите от шкурки и нарежьте маленькими кубиками. Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиками. Желтки разотрите с горчицей, перцем, измельченным укропом и сметаной в отдельной посуде до однородной массы.

Если это покажется необходимым, посолите и добавьте сахар. Соленые грибы промойте под холодной водой, просушите бумажным полотенцем и мелко порежьте. Редис вымойте, просушите бумажным полотенцем, срежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук промойте, просушите и мелко порубите.

Поместите все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую посуду и перемешайте. Залейте окрошку охлажденным квасом, заправьте горчично-сметанной смесью и еще раз перемешайте.

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