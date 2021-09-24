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Октябрьские выпуск рубрики «Здоровье» в журнале «Телепарк» будут посвящены различным актуальным темам

Медицина. Здоровье. Врачи.
Медицина. Здоровье. Врачи.
СС0

Реклама в рубрике Здоровье воспринимается, как рекомендация для тех, кто заботится о своем здоровье. Терпеть боль или осуществлять самолечение могут привезти к серьезным осложнениям, как реагировать на боли в спине и к какому доктору нужно своевременно обращаться.

Именно поэтому эффективность такой «нативной» рекламы очень высока. По статистике более половины читателей готовы рассмотреть рекламную информацию для ее использования.

Семейная аудитория г. Барнаула и Алтайского края, 60% читателей журнала это женщины, 40%- мужчины, с возрастом 40+.

Выход «Телепарка» — в среду. Размещение в соц-сетях — среда, четверг

Реклама возможна:

  • в виде макета
  • небольшого статейного материала (экспертного мнения)

Стоимость пакета 5500 руб.

В пакет входит:

  • ¼ полосы в журнале Телепарк (один выход)
  • посты в социальных группах (ОК и VК)

При увеличении количества выходов возможна дополнительная скидка.

Тел. +7 (3852) 26-45-41,

Е-mail nef@altapress.ru


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