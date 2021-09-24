Октябрьские выпуск рубрики «Здоровье» в журнале «Телепарк» будут посвящены различным актуальным темам

Реклама в рубрике Здоровье воспринимается, как рекомендация для тех, кто заботится о своем здоровье. Терпеть боль или осуществлять самолечение могут привезти к серьезным осложнениям, как реагировать на боли в спине и к какому доктору нужно своевременно обращаться.
Именно поэтому эффективность такой «нативной» рекламы очень высока. По статистике более половины читателей готовы рассмотреть рекламную информацию для ее использования.
Семейная аудитория г. Барнаула и Алтайского края, 60% читателей журнала это женщины, 40%- мужчины, с возрастом 40+.
Выход «Телепарка» — в среду. Размещение в соц-сетях — среда, четверг
Реклама возможна:
- в виде макета
- небольшого статейного материала (экспертного мнения)
Стоимость пакета 5500 руб.
В пакет входит:
- ¼ полосы в журнале Телепарк (один выход)
- посты в социальных группах (ОК и VК)
При увеличении количества выходов возможна дополнительная скидка.
Тел. +7 (3852) 26-45-41,
Е-mail nef@altapress.ru