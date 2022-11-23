Ондулин и металлочерепица как наиболее востребованные материалы для кровли

О достоинствах ондулина
Среди самых значимых важно отметить такие как:
- чрезвычайно малая масса. Если сравнивать с шифером, этот меньше в четыре раза;
- с материалом достаточно просто работать — он неплохо режется простым ручным инструментом, без проблем фиксируется и укладывается, но при этом не образует острых углов и сколов;
- предлагает безупречную звукоизоляцию, обеспечивает действенную защиту от влаги, хорошо переносит контактирование с химическими составляющими;
- выгодная стоимость. Обходится дороже шифера, но бюджетнее других кровельных материалов.
Об особенностях использования металлочерепицы
Для начала нужно сказать, что среди всех представленных вариантов современные пользователи рассматривают именно указанный. Он создается в виде профилированных листов из меди, стали или алюминия. Для того чтобы обезопасить сырье от влияния природных факторов и наделить привлекательным видом, его обрабатывают несколькими защитными слоями, главным из которых считается цинковый. Чем он толще, тем эффективнее защита сырье от коррозии, соответственно, надежнее гарантия разработчика. Качество защитного слоя определяет функциональные показатели черепицы.
Если говорить о положительных моментах, они кроются в следующем:
- имеют незначительную массу — если выбрать такой вариант, не нужно думать о том, чтобы усилить стропильную систему;
- сырье просто транспортировать и легко монтировать. Для этого нет необходимости привлекать специальную технику либо сложные агрегаты;
- по причине того, что в основу этого покрытия положен металл, он не способствует развитию грибка и распространению на крыше органики в виде травы и мха;
- различные варианты профилей. Благодаря огромному разнообразию вариантов, каждый имеет возможность выбрать тот, который будет соответствовать дизайну фасада;
- продолжительный срок эксплуатации — до 55 лет.