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OnePlus 6T: почему смартфон признали лучшей моделью 2019 года

Обновленный флагманский смартфон 6T от компании OnePlus попал на первое место рейтинга лучших моделей смартфонов в 2019 году, составленном изданием Business Insider. Авторы рейтинга высоко оценили соотношение цены и качества телефона, отмечает «Коммерсантъ». Преимущества и недостатки смартфона OnePlus 6T — в коротком обзоре altapress.ru.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

OnePlus 6T: характеристики смартфона

  • У смартфона OnePlus 6T нет беспроводной зарядки, пишет.ixbt.com.
  • Водонепроницаемость телефона официально не подтверждена.
  • В экран встроен сканер отпечатков пальцев. OnePlus называют его самым быстрым в мире: авторизация происходит за 0.34 секунды, пишет myoneplus.ru.
  • Емкость аккумулятора нового смартфона — 3700 мАч. Это самая «большая» батарея среди флагманов OnePlus, сообщает tech-touch.ru. Время автономной работы — 9 часов 52 минуты.
  • Камера OnePlus 6T автоматически настраивает объекты в кадре, у нее есть портретный режим с имитацией студийного освещения. Разрешение камеры — 16 Мп.
  • Ширина смартфона — 74,8 мм, высота — 157,5 мм, толщина — 8,2 мм. Корпус сделан из алюминия и стекла.
  • Операционная система OxygenOS 9.0.1 — прошивка, созданная на базе Android 9.0 Pie, поясняет andro-news.com.

Сколько стоит смартфон OnePlus 6T?

Стоимость смартфона OnePlus 6T начинается от 550 долларов, уточняет «Коммерсантъ».

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