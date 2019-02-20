OnePlus 6T: почему смартфон признали лучшей моделью 2019 года

OnePlus 6T: характеристики смартфона
- У смартфона OnePlus 6T нет беспроводной зарядки, пишет.ixbt.com.
- Водонепроницаемость телефона официально не подтверждена.
- В экран встроен сканер отпечатков пальцев. OnePlus называют его самым быстрым в мире: авторизация происходит за 0.34 секунды, пишет myoneplus.ru.
- Емкость аккумулятора нового смартфона — 3700 мАч. Это самая «большая» батарея среди флагманов OnePlus, сообщает tech-touch.ru. Время автономной работы — 9 часов 52 минуты.
- Камера OnePlus 6T автоматически настраивает объекты в кадре, у нее есть портретный режим с имитацией студийного освещения. Разрешение камеры — 16 Мп.
- Ширина смартфона — 74,8 мм, высота — 157,5 мм, толщина — 8,2 мм. Корпус сделан из алюминия и стекла.
- Операционная система OxygenOS 9.0.1 — прошивка, созданная на базе Android 9.0 Pie, поясняет andro-news.com.
Сколько стоит смартфон OnePlus 6T?
Стоимость смартфона OnePlus 6T начинается от 550 долларов, уточняет «Коммерсантъ».