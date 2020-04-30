Онлайн-свидания, доставка и диджитал-«Дом». Что придумали в Tele2 для самоизоляции

В режиме самоизоляции люди стали потреблять больше трафика (почти как в Новый год), а сам трафик «переехал» в спальные районы и пригороды. О том, как люди и бизнес в новой реальности меняют модель потребления и что им могут предложить операторы — рассказали в компании Tele2.

Люди и бизнес в «новогодних» условиях

За первые недели режима самоизоляции абоненты Tele2 использовали более 60Пб трафика. Это очень большая цифра — отмечает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Максим Соловьев. По уровню нагрузки оператор приблизился к новогодним праздникам. Так, продолжительность звонков жителей Алтайского края увеличилась на 6%, трафик передачи данных — также на 6%.

При этом изменилась модель потребления пользователей. Трафик «переехал» из деловых районов в спальные, в пригороды, в дачные поселки. В Новосибирске, например, в несколько раз снизился трафик в центре города и метро.

Еще одна тенденция новой реальности — переход на онлайн-площадки. С начала периода изоляции количество заказов в онлайн-магазине Tele2 выросло в 2,5 раза. Оператор предложил абонентам расширенные возможности: дистанционную регистрацию в сети и простую интеграцию с порталом «Госуслуги».

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%. Фото: архив компании Tele2.

Заметнее всего изоляция повлияла на поведение корпоративных клиентов. Компании вынуждены перестраивать бизнес-процессы и переводить рутинные задачи в дистанционный формат. В связи с этим абоненты пошли за большим объемом интернета, за data-тарифами, за новыми модемами и роутерами. Вдвое повысился спрос на услугу «SMS-Таргет» — так компании оповещают клиентов, например, о том, что предприятие открыто или перешло на бесконтактную доставку.

Кроме того, бизнес активно подключает «Корпоративную АТС». Эта услуга дает возможность ответить на любой входящий звонок и переключить клиента на нужного специалиста в режиме хоум-офиса.

Безопасные коллаборации и поддержка

Чтобы поддержать своих абонентов в условиях пандемии, в Tele2 создают новые решения. В первую очередь оператор обнулил стоимость звонков на московские горячие линии по коронавирусу и сделал сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от пакета.

Еще одна новинка оператора — доставка SIM-карт абонентам совместно с сервисом «Яндекс.Такси». Эта услуга уже доступна в Красноярске и Томске, а в ближайшие недели сервис стартует во всех регионах Сибири.

Такси. unsplash.com

Также в связи с переходом трафика за город оператор скорректировал планы технического развития и сконцентрировался на крупных жилых массивах, пригородах и дачных поселках. Там Tele2 запустил порядка 40 новых базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц. На более 30 наиболее загруженных базовых станциях в Сибири запустили технологию MIMO 4×4, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета. Кроме того, модернизировали наиболее загруженные станции 4G, расширив полосу LTE на треть.

Часть абонентов Tele2 все еще находится за границей. Для них запустили услугу «Безлимитные мессенджеры», благодаря которой общение в WhatsApp, Viber и «ТамТам» доступно даже при нулевом балансе. Кроме того, оператор организовал для таких клиентов справочную SMS-рассылку с телефонами посольств и консульств.

Дом по другим правилам

Для самоизолированных в Tele2 придумали «Дом по другим правилам». Это атмосферное диджитал-пространство, где можно общаться, когда реальные встречи невозможны.

«Нас вдохновила знаменитая идея „третьего места“, которая в свое время привела к появлению „Старбакс“ (Дом — работа — кофейня). В текущих условиях у многих не то что третьего места нет — у них нет даже второго. Поэтому мы решили дать нашим клиентам, да и всем желающим, говорящим на русском языке, вот такое „второе место“», — рассказывает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Дом по другим правилам. Tele2

В «Доме по другим правилам» восемь комнат. На кухне ведутся ламповые онлайн-разговоры, в игровой устраивают соревнования по мобильному киберспорту, в гараже организуют концерты и квартирники. Еще есть кинозал с экскурсиями по «Эрмитажу» и фильмами онлайн-кинотеатра Wink, а также спортзал с тренировками фитнес-клуба «Комета Black». Отдельная гордость Tele2 — гостиная. В нее можно пригласить близкого человека на свидание или даже устроить вечеринку.

На платформе не нужно регистрироваться и оформлять подписку. Зайти в «Дом» может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является. Гостей встречает искусственный интеллект Миа — она подбирает контент по интересам и составляет расписание на каждый день.

1 мая в «Доме» устроят новоселье с трансляцией живого концерта.

Tele2 приглашает в «Дом по другим правилам» Фото: архив компании Tele2

Tele2 на удаленке и в офлайне

За время действия режима самоизоляции в Tele2 не уволили ни одного работника, — отмечает директор макрорегиона «Сибирь» Дмитрий Кромский. Сегодня 96% сотрудников компании работают на удаленке.

Все корпоративные коммуникации в Tele2 перевели в независимые онлайн-каналы: мобильную почту, приложение, SMS-информирование. В приложении для работников «На связи» есть горячая линия, чат-бот и памятка о том, как настроить все необходимые системы самостоятельно.

96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке. Источник: архив компании Tele2.

Так как все операторы связи России входят в список непрерывно действующих организаций, салоны Tele2 продолжают свою работу. С первой недели изоляции персонал обеспечили средствами дезинфекции, перчатками и масками. В салонах появилась разметка для соблюдения безопасной дистанции.

«Что любопытно, во всех регионах Сибири трафик в наши салоны почти не упал. Изменились только потребности клиентов — выросла доля новых подключений, и снизилось количество вопросов, связанных с обслуживанием», — отмечает Максим Соловьев.