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ООО «Техэкспо» обеспечит электроэнергией самые удаленные объекты

Обеспечение зданий и сооружений Алтайского края, особенно в удаленных поселках и на объектах, электроэнергией при отсутствии подключения к централизованной системе электроснабжения возможно при помощи генераторных установок. Данные установки могут работать на различном топливе: бензине, газу, дизельном. Исходя из мощности, можно выделить мало, средне, высоко и сверхмощные (сотни кВт).

Электростанция.
Электростанция.
Источник: ООО «Техэкспо».

Что представляет собой электростанция

Конструкционно электростанция состоит из дизельного двигателя и электрического генератора. В зависимости от подключаемого объекта к электростанции мощность генератора будет значительно отличаться.

Их с успехом используют в удаленных районах, там, куда сложно провести стандартное электричество. Электростанция может быть выполнена в передвижном и стационарном исполнении. Причем передвижные также имеют большую мощность. Несмотря на то, что в этом случае масса установки значительна и к транспортному средству, на которое ее устанавливают, предъявляют высокие требования — она обеспечит бесперебойным электричеством нужный объект.

Преимущества использования

Отдельной категорией являются электростанции большой мощности — свыше 2500 кВт (до 3000 кВт). Данный тип агрегатов способен поставлять большое количество электроэнергии на объекты с большим количеством потребителей. Генераторы могут иметь открытое и закрытое исполнение. При закрытом исполнении помещается в контейнер с шумопоглощающим кожухом и другими системами, необходимыми для эффективной бесперебойной работы.

Ввод в эксплуатацию необходимой электростанции осуществляется по следующему алгоритму:

  • Расчет мощности исходя из количества потребителей.
  • Составление проекта электроснабжения.
  • Доставка электростанции на объект.
  • Монтаж и подключение.

Далее важно проводить регулярное техническое обслуживание и эксплуатировать в соответствие с требованиями производителя.

Наши предложения

С помощью дизельных электростанций, поставляемых ООО «Техэкспо», можно обеспечить электричеством любые объекты:

  1. От 400 до 800 кВт — завод, родильный дом, строительная площадка, больница, птицефабрика.
  2. 1000 кВт — жилой поселок, морской порт, очистные сооружения, нефтяные месторождения.
  3. 1500 кВт — бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс, тепличный комплекс, энергоблок ТЭЦ

Так дизельная электростанция 1000 кВт может обеспечивать электроэнергией целый жилой поселок, где проживает большое количество потребителей, постоянно пользующихся электричеством в бытовых целях. В то же время дизельные электростанции 800 кВт могут обеспечивать больницы и даже завод.

ООО «Техэкспо» с 2013 года на рынке инжинирингового оборудования. Предлагает в продажу дизельные электростанции с мощностью от 40 до 2500 кВт. В качестве ЕРС-подрядчика оказывает услуги от проектирования до установки в Алтайском крае и за его пределами.

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