ООО «Техэкспо» обеспечит электроэнергией самые удаленные объекты

Что представляет собой электростанция
Конструкционно электростанция состоит из дизельного двигателя и электрического генератора. В зависимости от подключаемого объекта к электростанции мощность генератора будет значительно отличаться.
Их с успехом используют в удаленных районах, там, куда сложно провести стандартное электричество. Электростанция может быть выполнена в передвижном и стационарном исполнении. Причем передвижные также имеют большую мощность. Несмотря на то, что в этом случае масса установки значительна и к транспортному средству, на которое ее устанавливают, предъявляют высокие требования — она обеспечит бесперебойным электричеством нужный объект.
Преимущества использования
Отдельной категорией являются электростанции большой мощности — свыше 2500 кВт (до 3000 кВт). Данный тип агрегатов способен поставлять большое количество электроэнергии на объекты с большим количеством потребителей. Генераторы могут иметь открытое и закрытое исполнение. При закрытом исполнении помещается в контейнер с шумопоглощающим кожухом и другими системами, необходимыми для эффективной бесперебойной работы.
Ввод в эксплуатацию необходимой электростанции осуществляется по следующему алгоритму:
- Расчет мощности исходя из количества потребителей.
- Составление проекта электроснабжения.
- Доставка электростанции на объект.
- Монтаж и подключение.
Далее важно проводить регулярное техническое обслуживание и эксплуатировать в соответствие с требованиями производителя.
Наши предложения
С помощью дизельных электростанций, поставляемых ООО «Техэкспо», можно обеспечить электричеством любые объекты:
- От 400 до 800 кВт — завод, родильный дом, строительная площадка, больница, птицефабрика.
- 1000 кВт — жилой поселок, морской порт, очистные сооружения, нефтяные месторождения.
- 1500 кВт — бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс, тепличный комплекс, энергоблок ТЭЦ
Так дизельная электростанция 1000 кВт может обеспечивать электроэнергией целый жилой поселок, где проживает большое количество потребителей, постоянно пользующихся электричеством в бытовых целях. В то же время дизельные электростанции 800 кВт могут обеспечивать больницы и даже завод.
ООО «Техэкспо» с 2013 года на рынке инжинирингового оборудования. Предлагает в продажу дизельные электростанции с мощностью от 40 до 2500 кВт. В качестве ЕРС-подрядчика оказывает услуги от проектирования до установки в Алтайском крае и за его пределами.