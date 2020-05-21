Оперативно и бесконтактно: «Алтайкрайэнерго» предлагает потребителям перейти на электронный документооборот

В электронном виде можно получать: акты выполненных работ, акты сверки, счета и счета-фактуры. Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях с собственноручной подписью.
- оперативная отправка, получение;
- отсутствие необходимости дублирования на бумажном носителе;
- удобство онлайн-контроля статуса документа (доставлен, подписан, отказ в подписи и т.д.) ;
- отправление и получение документов прямо из своей учетной системы (1С и др.);
- поиск документов по удобным расширенным фильтрам.
«Алтайкрайэнерго» сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: ЗАО «ПФ СКБ Контур» — Система «Диадок» (diadoc.ru) и ООО «Компании «Тензор» — Система «СБиС» (sbis.ru).
Дополнительную информацию по вопросам заключения соглашения на электронный документооборот с АО «Алтайкрайэнерго» можно получить по телефону: 8−800−700−90−23.