Оперативно и бесконтактно: «Алтайкрайэнерго» предлагает потребителям перейти на электронный документооборот

Современный ритм жизни заставляет находить всё более опертивные способы решения различных вопросов посредством коммуникационных, информационных и иных технологий и сервисов. АО «Алтайэкрайэнерго» предлагает своим клиентам-юридическим лицам перейти на электронный документооборот. Энергетическая компания, как и другие организации подчеркивает, что такая система крайне актуальна и необходима, в том числе и в период сложной эпидемиологической обстановки.