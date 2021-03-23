Оператор Tele2 запустил два дата-центра в Новосибирске из-за возросшего трафика в пандемию

Новые центры обработки данных компании Tele2 в Новосибирске предназначены для размещения сетевого и серверного оборудования, которое управляет всей сетью оператора в Сибири, а в будущем — и на Дальнем Востоке. Они позволят еще долго иметь запас прочности перед ростом трафика в сетях мобильной связи, который значительно ускорился во время пандемии.

В 2020 году люди намного активнее начали использовать интернет. Наибольший рост показали прослушивание подкастов, музыки и радио, совершение покупок в онлайн-магазинах, выполнение рабочих обязанностей (данные исследовательского центра Deloitte в СНГ)

46% респондентов стали чаще использовать интернет, 40% - социальные сети, 44% стали чаще смотреть видео через интернет. Самой востребованной функцией смартфонов при этом остаются мессенджеры.

92% респондентов используют для подключения к интернету смартфон. Гаджет используется 5,5 дней в неделю и не менее трех часов в день. 58% опрошенных используют именно смартфон для просмотра видеоконтента онлайн.

Центр обработки данных. Архив компании Tele2.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь Tele2»:

— За год пандемии общий трафик передачи данных вырос в полтора раза. Самые большие всплески мы зафиксировали в марте и июле 2020 года, а также в январе 2021-го. Рост доли активных пользователей мобильного интернета по нашим регионам составил 8−10%. Сразу после мартовского скачка — когда объем потребляемого клиентами интернет-трафика с введением ограничительных мер вырос почти на 14% по сравнению с февралем, мы скорректировали инвестиционную программу.

Tele2 сконцентрировалась на улучшении качества мобильного интернета там, где он был. На двух тысячах уже действующих площадок в Сибири разместили дополнительное оборудование и запустили там 4G.

Центр обработки данных. Архив компании Tele2. Центр обработки данных. Архив компании Tele2. Центр обработки данных. Архив компании Tele2. Центр обработки данных. Архив компании Tele2. Центр обработки данных. Архив компании Tele2. Центр обработки данных. Архив компании Tele2.

Более тысячи новых базовых станций 4G были запущены в тех местах, где до 2020 года высокоскоростного интернета Tele2 не было. Доступ к 4G получили более 220 тысяч человек в сибирских регионах.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

— Через год-полтора имеющиеся в нашем распоряжении мощности коммутации оставили бы нас без запаса прочности перед ростом трафика передачи данных. Новые дата-центры позволят нам иметь такой запас еще достаточно долго. Именно поэтому мы инвестировали значительные деньги и силы в их создание. Объединение коммутации голоса и данных всего макрорегиона на одной площадке позволит нам гибко распределять ресурсы между регионами, а также иметь для обработки быстро растущего трафика передачи данных в сети.

Общая площадь новых дата-центров Tele2 — 2 тыс. кв. метров. Максимальная мощность подключаемого в каждом из ЦОД оборудования — 4 МВт. Площадки оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Автономные генераторы в аккумуляторных залах автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Объем инвестиций в проект составил 560 млн рублей.

Центр обработки данных. Архив компании Tele2.

Евгений Картузов,

технический директор макрорегиона «Сибирь Tele2»:

— Сейчас у нас в каждом регионе есть специальный узел — коммутатор. Это специальный программно-аппаратный комбайн с достаточно жесткой структурой и специализацией, который обеспечивает работу сети. И любая авария на коммутаторе могла привести к частичной или полной недоступности услуг связи. Мы построили и запустили в Новосибирске два новых центра обработки данных, где стоят мощные вычислительные серверы. На них с помощью специального программного обеспечения созданы логические коммутаторы для разных регионов. Каждый блок продублирован. Надежность нового комплекса намного выше, а возможности — куда шире.

За счет дублирования всех систем компания Tele2 значительно повысила надежность инфраструктуры. Теперь, даже если на одной из площадок произойдет авария, можно сразу переключиться на резервную и спокойно разбираться в проблеме. На клиентах это никак не отразится.

Новое оборудование позволит оператору предоставить абонентам несколько принципиально новых услуг. Среди них Voice Over LTE — то есть передача голоса по сетям 4G, передача речи ультравысокой четкости. Спектр возможностей нового комплекса очень широк.

Центр обработки данных. Архив компании Tele2.

В ближайшие дни Tele2 начнет миграцию всех сибирских регионов на облачную коммутацию голоса и данных. Этот процесс пройдет незаметно для клиентов, но откроет им новые возможности.

Цифра

13,5 млн человек проживают в зоне покрытия сети 4G Tele2 в Сибири. Скорость мобильного интернета в инфраструктуре Tele2 за год выросла на 25%, несмотря на рост нагрузок на сеть и увеличение трафика.