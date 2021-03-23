Оператор Tele2 запустил два дата-центра в Новосибирске из-за возросшего трафика в пандемию

В 2020 году люди намного активнее начали использовать интернет. Наибольший рост показали прослушивание подкастов, музыки и радио, совершение покупок в онлайн-магазинах, выполнение рабочих обязанностей (данные исследовательского центра Deloitte в СНГ)
46% респондентов стали чаще использовать интернет, 40% - социальные сети, 44% стали чаще смотреть видео через интернет. Самой востребованной функцией смартфонов при этом остаются мессенджеры.
92% респондентов используют для подключения к интернету смартфон. Гаджет используется 5,5 дней в неделю и не менее трех часов в день. 58% опрошенных используют именно смартфон для просмотра видеоконтента онлайн.
Дмитрий Кромский,
директор макрорегиона «Сибирь Tele2»:
— За год пандемии общий трафик передачи данных вырос в полтора раза. Самые большие всплески мы зафиксировали в марте и июле 2020 года, а также в январе 2021-го. Рост доли активных пользователей мобильного интернета по нашим регионам составил 8−10%. Сразу после мартовского скачка — когда объем потребляемого клиентами интернет-трафика с введением ограничительных мер вырос почти на 14% по сравнению с февралем, мы скорректировали инвестиционную программу.
Tele2 сконцентрировалась на улучшении качества мобильного интернета там, где он был. На двух тысячах уже действующих площадок в Сибири разместили дополнительное оборудование и запустили там 4G.
Более тысячи новых базовых станций 4G были запущены в тех местах, где до 2020 года высокоскоростного интернета Tele2 не было. Доступ к 4G получили более 220 тысяч человек в сибирских регионах.
Дмитрий Кромский,
директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:
— Через год-полтора имеющиеся в нашем распоряжении мощности коммутации оставили бы нас без запаса прочности перед ростом трафика передачи данных. Новые дата-центры позволят нам иметь такой запас еще достаточно долго. Именно поэтому мы инвестировали значительные деньги и силы в их создание. Объединение коммутации голоса и данных всего макрорегиона на одной площадке позволит нам гибко распределять ресурсы между регионами, а также иметь для обработки быстро растущего трафика передачи данных в сети.
Общая площадь новых дата-центров Tele2 — 2 тыс. кв. метров. Максимальная мощность подключаемого в каждом из ЦОД оборудования — 4 МВт. Площадки оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Автономные генераторы в аккумуляторных залах автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Объем инвестиций в проект составил 560 млн рублей.
Евгений Картузов,
технический директор макрорегиона «Сибирь Tele2»:
— Сейчас у нас в каждом регионе есть специальный узел — коммутатор. Это специальный программно-аппаратный комбайн с достаточно жесткой структурой и специализацией, который обеспечивает работу сети. И любая авария на коммутаторе могла привести к частичной или полной недоступности услуг связи. Мы построили и запустили в Новосибирске два новых центра обработки данных, где стоят мощные вычислительные серверы. На них с помощью специального программного обеспечения созданы логические коммутаторы для разных регионов. Каждый блок продублирован. Надежность нового комплекса намного выше, а возможности — куда шире.
За счет дублирования всех систем компания Tele2 значительно повысила надежность инфраструктуры. Теперь, даже если на одной из площадок произойдет авария, можно сразу переключиться на резервную и спокойно разбираться в проблеме. На клиентах это никак не отразится.
Новое оборудование позволит оператору предоставить абонентам несколько принципиально новых услуг. Среди них Voice Over LTE — то есть передача голоса по сетям 4G, передача речи ультравысокой четкости. Спектр возможностей нового комплекса очень широк.
В ближайшие дни Tele2 начнет миграцию всех сибирских регионов на облачную коммутацию голоса и данных. Этот процесс пройдет незаметно для клиентов, но откроет им новые возможности.
Цифра
13,5 млн человек проживают в зоне покрытия сети 4G Tele2 в Сибири. Скорость мобильного интернета в инфраструктуре Tele2 за год выросла на 25%, несмотря на рост нагрузок на сеть и увеличение трафика.