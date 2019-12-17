Операторы предупредили россиян о подорожании сотовой связи

Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь.

Об изменениях в тарифах к концу года сообщили несколько операторов.

Так, «Мегафон» предупредил, что несколько корпоративных архивных тарифов изменятся.

«Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря», — пишет «Коммерсант».

Также об изменениях сообщили в МТС. В компании отметили, что закроют ряд услуг на безлимитном тарифе.

О подорожании связи в 2020 году также заявили в «Билайне».

Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Также одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».

Тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18%. При этом рост цен будет проходить не равномерно, а в зависимости от разных ценовых группах тарифов.

Рост цен будет заметен после Нового года, пишет ura.ru.

Исследование

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов.

18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов).