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Опыт и новации изыскателей. Компания «АлтайТИСИз» рассказала о планах на 2019 год

Компания «АлтайТИСИз» за более чем 55-летний период накопила богатейший опыт в инженерно-строительных изысканиях. В ее архивах хранится около 25 000 отчетов, охватывающих территорию не только двух Алтаев, но и многих других регионов РФ.

Техника.
Техника.
Источник: ООО “АлтайТИСИз”

«АлтайТИСИз» сегодня — это современное предприятие со штатом профессионалов своего дела по всем направлениям деятельности компании. В распоряжении специалистов самые передовые оборудование и техника, собственные аттестованные лаборатории и бесценный опыт предыдущих лет.

Итоги 2018 года

За прошедший год компания выполнила объемы изыскательных работ для промпредприятий, основных застройщиков края под объекты нового строительства, реализовала проекты для государственных нужд и коммерческих организаций. Выполнила работы по проектированию линейных и капитальных объетов, оказала услуги по технической инвентаризации и кадастровому учету объектов недвижимости и многие другие сопутствующие услуги.

Делая упор прежде всего на качество выполняемых работ, компания «АлтайТИСИз» гарантирует своим заказчикам безопасность проектируемых объектов.

Планы на 2019 год

2019 год начался с очередного обновления оборудования и техники. Парк пополнился новой буровой установкой высокой проходимости на базе автомобиля КамАЗ.

Приобретено оборудование нового поколения, которое позволит дополнительно увеличить скорость и качество выполнения работ.

«АлтайТИСИз» и в дальнейшем будет держать курс на развитие материального и кадрового потенциала. Нашими приоритетами всегда будут высочайшее качество и выгодные условия выполняемых работ.

Коллектив компании всегда готов решить любые, даже самые сложные вопросы, связанные со строительными изысканиями и проектированием.

ООО «АлтайТИСИз»

Звоните: 560−500, 8−923−644−33−89

Пишите: altaitisiz@bk.ru

Инстаграм: @altaitisiz

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