Оправа для статуса: в Барнауле открылся Premium-зал оптики

Салон оптики « Спектр » на пр. Ленина, 118 подготовил эксклюзивное для Барнаула предложение — Premium-зал для клиентов с высокими запросами.

Гость салона с залом премиум-класса — персона, положение которой обязывает всегда быть на высоте. Статус такого человека предполагает только эксклюзивные вещи, и очки — один из важнейших аксессуаров.

Евгений Александров. Фото: Дмитрий Лямзин Валерий Покорняк. Фото: Дмитрий Лямзин Юрий Пургин. Фото: Дмитрий Лямзин

В Premium-зале представлен широкий выбор эксклюзивных изысканных моделей оправ и солнцезащитных очков от мировых дизайнеров. Среди них ювелирные бренды Chopard и Flair, оправы от производителей аксессуаров класса люкс S. T. Dupont и Montblanc. Солнцезащитные очки, оправы Matsuda и Philippe V сочетают наследие японского мастерства и инновационных технологий. Функциональные и легкие оправы немецкого бренда Ic! Berlin и австрийского Silhouette гарантируют пользователю максимальный комфорт.

Особый подход к каждому клиенту — главное кредо оптики «Спектр». Вы можете заранее зарезервировать удобное время. В работе будет задействована команда высококвалифицированных сотрудников.

К услугам клиента предлагается кабинет врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. Оптик-консультант подберет подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин

Нередко требуются особые, индивидуальные линзы. В отличие от стандартных они учитывают большее число параметров рецепта и посадки оправы на лице, существенно влияющих на качество зрения и удобство очков. Эти линзы изготавливаются именно для Вас на заводе производителя.

После того как составляющие эксклюзивного аксессуара подобраны, к делу подключается мастер. Очки изготавливаются на современной автоматической линии обработки очковых линз, оснащенной функцией трехмерного измерения, которое с точностью повторит формы оправ любой сложности.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина , 118. Дмитрий Лямзин

Салон оптики «Спектр» заботится о своих клиентах, смотрит только вперед и учитывает современные тренды. Именно поэтому здесь уделяется особое внимание индивидуальной работе со статусными клиентами. Если Вы цените стиль, комфорт и качество — приходите в VIP-зал салона оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.

Запись на индивидуальное посещение по телефону +7 983−601−09−83.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом