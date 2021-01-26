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Оправа для статуса: в Барнауле открылся Premium-зал оптики

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118 подготовил эксклюзивное для Барнаула предложение — Premium-зал для клиентов с высокими запросами.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

Гость салона с залом премиум-класса — персона, положение которой обязывает всегда быть на высоте. Статус такого человека предполагает только эксклюзивные вещи, и очки — один из важнейших аксессуаров.

Евгений Александров.
Евгений Александров.
Фото: Дмитрий Лямзин
Валерий Покорняк.
Валерий Покорняк.
Фото: Дмитрий Лямзин
Юрий Пургин.
Юрий Пургин.
Фото: Дмитрий Лямзин

В Premium-зале представлен широкий выбор эксклюзивных изысканных моделей оправ и солнцезащитных очков от мировых дизайнеров. Среди них ювелирные бренды Chopard и Flair, оправы от производителей аксессуаров класса люкс S. T. Dupont и Montblanc. Солнцезащитные очки, оправы Matsuda и Philippe V сочетают наследие японского мастерства и инновационных технологий. Функциональные и легкие оправы немецкого бренда Ic! Berlin и австрийского Silhouette гарантируют пользователю максимальный комфорт.

Особый подход к каждому клиенту — главное кредо оптики «Спектр». Вы можете заранее зарезервировать удобное время. В работе будет задействована команда высококвалифицированных сотрудников.

К услугам клиента предлагается кабинет врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. Оптик-консультант подберет подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

Нередко требуются особые, индивидуальные линзы. В отличие от стандартных они учитывают большее число параметров рецепта и посадки оправы на лице, существенно влияющих на качество зрения и удобство очков. Эти линзы изготавливаются именно для Вас на заводе производителя.

После того как составляющие эксклюзивного аксессуара подобраны, к делу подключается мастер. Очки изготавливаются на современной автоматической линии обработки очковых линз, оснащенной функцией трехмерного измерения, которое с точностью повторит формы оправ любой сложности.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

Салон оптики «Спектр» заботится о своих клиентах, смотрит только вперед и учитывает современные тренды. Именно поэтому здесь уделяется особое внимание индивидуальной работе со статусными клиентами. Если Вы цените стиль, комфорт и качество — приходите в VIP-зал салона оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.

Запись на индивидуальное посещение по телефону +7 983−601−09−83.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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