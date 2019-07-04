Большинство россиян удовлетворены ростом качества услуг ЖКХ

Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает 60% респондентов, это ощутимо выше, чем в 2010 году (39%). Большинство опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).

Наиболее значимые сдвиги за последний год, по мнению участников исследования, произошли в сфере содержания и текущего ремонта жилья (17% опрошенных отметили, что качество данной услуги ухудшилось) и вывоза мусора (18% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год улучшилась, 21% говорят об обратном).

Доля опрошенных, имеющих нарекания к работе жилищно-коммунальной службы, ответственной за содержание и эксплуатацию их дома, сократилась — если в 2010 году таких было более половины (52%), то сейчас это около трети опрошенных (30%), пишет polit.ru.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 1 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.