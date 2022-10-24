Оптика «Спектр» стала ещё ближе

Оптика «Спектр» открыла двери нового салона в Барнауле по адресу: улица Балтийская, 93.
К вашим услугам предлагаются два кабинета врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. К слову, у нас любой желающий может проверить зрение абсолютно БЕСПЛАТНО.
Наши оптик-консультанты помогут подобрать подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.
Мы заботимся о своих клиентах, смотрим только вперед и учитываем современные тренды. Именно поэтому здесь уделяется особое внимание индивидуальной работе с каждым клиентом.
Также, в честь открытия нового салона для наших клиентов действует скидка 30% на ВСЁ до 31 октября 2022 года!
Если вы цените стиль, комфорт и качество — будем рады видеть вас в салонах оптики «Спектр»!
Все подробности уточняйте в салоне и по телефону:
Салон оптики «Спектр»
Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, 93
Тел: 8 (3852) 600−048
Предложение действительно на момент публикации.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.