24 октября
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Потребитель

Оптика «Спектр» стала ещё ближе

В честь открытия нового салона — скидка 30% на весь ассортимент

Демонстрационный зал оправ
Демонстрационный зал оправ
Фото предоставлено оптикой "Спектр"

Оптика «Спектр» открыла двери нового салона в Барнауле по адресу: улица Балтийская, 93.

К вашим услугам предлагаются два кабинета врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. К слову, у нас любой желающий может проверить зрение абсолютно БЕСПЛАТНО.

Наши оптик-консультанты помогут подобрать подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.

Мы заботимся о своих клиентах, смотрим только вперед и учитываем современные тренды. Именно поэтому здесь уделяется особое внимание индивидуальной работе с каждым клиентом.

Демонстрационный зал оправ
Демонстрационный зал оправ
Фото предоставлено оптикой «Спектр»
Кабинет с новейшим оборудованием
Кабинет с новейшим оборудованием
фото предоставлено оптикой «Спектр»
Кабинет с новейшим оборудованием
Кабинет с новейшим оборудованием
фото предоставлено оптикой «Спектр»
Кабинет с новейшим оборудованием
Кабинет с новейшим оборудованием
фото предоставлено оптикой «Спектр»

Также, в честь открытия нового салона для наших клиентов действует скидка 30% на ВСЁ до 31 октября 2022 года!

Если вы цените стиль, комфорт и качество — будем рады видеть вас в салонах оптики «Спектр»!

Все подробности уточняйте в салоне и по телефону: +7 (3852) 60-00-48.

Салон оптики «Спектр»

Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, 93

Тел: 8 (3852) 600−048

Предложение действительно на момент публикации.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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