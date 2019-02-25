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Потребитель

Опубликовано фото Nokia с пятью камерами

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

На задней панели мобильного телефона Nokia расположены вспышка и модули с разрешением 12 мегапикселей, работающих одновременно.

Три из модулей — монохромные, а два — цветные, уточняет RT.

Стоимость новой модели Nokia составляет порядка 45,6 тысячи рублей. Продажа смартфона стартует в США уже в марте этого года.

Фото смартфона опубликовал в микроблоге эксперт телекоммуникационных технологий аналитического бюро CCS Insight Бен Вуд.

Ранее компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold, пишет ura.ru. Гаджет оснащен шестью камерами и гибким экраном, благодаря которому телефон может складываться вдвое.

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