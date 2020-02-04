Организация похорон: какие ритуальные услуги могут понадобиться?

При организации похорон перед любой семьей встает ряд важных вопросов. В первую очередь, это касается выбора между погребением и кремацией. Ситуация актуальна как для российской столицы, где существуют проблемы со свободными участками на кладбищах, так и в регионах. Разбираемся, что нужно предпринять семье, чтобы достойно проводить своего умершего родственника.

Организация похорон

Беда может прийти в любое время года. И не играет роли, какая погода на улице. В этом случае особенно тщательно стоит подходить к выбору специалистов, которые помогут с организацией похорон.

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

закупка нужных траурных атрибутов;

оформление свидетельства о смерти;

решение вопроса о поминках;

организация панихиды.

Панихидой называется все траурное мероприятие, которое может длиться несколько часов. Начинается оно с момента, когда приходят люди и заканчивается самим процессом погребения или кремации. Панихида бывает не только светской. Если умирает верующий человек, помимо прощания обязательно предлагается еще и религиозный обряд отпевания.

Выбор ритуального агентства

В Москве много компаний, которые предлагают услуги по организации похорон. Родственники, которые находятся в стрессе из-за смерти близкого человека, обращают мало внимания на то, во сколько обходятся похороны. На этом этапе нужно вдумчиво решать с какой ритуальной службой иметь дело. И в данном случае вопрос касается не только цены, но и качества предлагаемых услуг.

Один из правильных вариантов — связаться с компанией Ritual.ru. Это касается не только жителей Москвы.

Ритуальная служба имеет несколько преимуществ:

разнообразие услуг;

широкий ассортимент траурных атрибутов;

и главное: возможность заказа онлайн.