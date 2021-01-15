Ортопедический ранец по выгодной цене! Стильно, модно, безопасно

Каждый ребенок хочет, чтобы ранец был стильным, а взрослые выбирают безопасность и функциональность. Незаменимый школьный аксессуар прежде всего должен отвечать требованиям:
- мягкая и удобная ортопедическая спинка, разработанная с учетом анатомических особенностей ребенка;
- соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями и веса ребенка — 1:10;
- светоотражающие элементы, обеспечивающие безопасность в темное время суток;
- вместительное внутреннее отделение и внешние карманы, поддерживающие порядок;
- стильный дизайн с модными принтами.
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