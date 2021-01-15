Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 января -26°C
Потребитель
17

Ортопедический ранец по выгодной цене! Стильно, модно, безопасно

Специально для школьников и будущих первоклассников розничная сеть КАНЦМАРКЕТ предлагает широкий выбор ортопедических ранцев по СУПЕРвыгодной цене.

Ортопедические ранцы по СУПЕРвыгодной цене.
Ортопедические ранцы по СУПЕРвыгодной цене.
КАНЦМАРКЕТ

Каждый ребенок хочет, чтобы ранец был стильным, а взрослые выбирают безопасность и функциональность. Незаменимый школьный аксессуар прежде всего должен отвечать требованиям:

  • мягкая и удобная ортопедическая спинка, разработанная с учетом анатомических особенностей ребенка;
  • соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями и веса ребенка — 1:10;
  • светоотражающие элементы, обеспечивающие безопасность в темное время суток;
  • вместительное внутреннее отделение и внешние карманы, поддерживающие порядок;
  • стильный дизайн с модными принтами.

Акция действует до 31 января 2021 года. Ждем вас в розничных магазинах КАНЦМАРКЕТ:

  • пр. Ленина, 55, «ЦУМ»
  • Павловский тракт, 249, ТЦ «Лето»
  • Попова, 86, ТЦ «БУМ»
  • пр. Ленина, 10, ТЦ «Ультра»
  • пр. Красноармейский, 51-а, ТОЦ «Гулливер»
  • ул. Шумакова, 46, ТЦ «Лидер».

Телефон для справок: 507−867

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость