Ортопедический ранец по выгодной цене! Стильно, модно, безопасно

Специально для школьников и будущих первоклассников розничная сеть КАНЦМАРКЕТ предлагает широкий выбор ортопедических ранцев по СУПЕРвыгодной цене.

Каждый ребенок хочет, чтобы ранец был стильным, а взрослые выбирают безопасность и функциональность. Незаменимый школьный аксессуар прежде всего должен отвечать требованиям:

мягкая и удобная ортопедическая спинка , разработанная с учетом анатомических особенностей ребенка;

разработанная с учетом анатомических особенностей ребенка; соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями и веса ребенка — 1:10;

светоотражающие элементы , обеспечивающие безопасность в темное время суток;

обеспечивающие безопасность в темное время суток; вместительное внутреннее отделение и внешние карманы , поддерживающие порядок;

поддерживающие порядок; стильный дизайн с модными принтами.

Акция действует до 31 января 2021 года. Ждем вас в розничных магазинах КАНЦМАРКЕТ:

пр. Ленина , 55 , «ЦУМ»

55 «ЦУМ» Павловский тракт , 249 , ТЦ «Лето»

249 ТЦ «Лето» Попова , 86 , ТЦ «БУМ»

86 ТЦ «БУМ» пр. Ленина , 10 , ТЦ «Ультра»

10 ТЦ «Ультра» пр. Красноармейский , 51-а , ТОЦ «Гулливер»

51-а ТОЦ «Гулливер» ул. Шумакова , 46 , ТЦ «Лидер».

Телефон для справок: 507−867