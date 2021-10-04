Осень для городских модниц и бизнес-леди. Как дополнить свой гардероб украшениями и выглядеть стильно

Снова осень и новый деловой сезон. С Оксаной Некрасовой, владелицей сети ювелирных бутиков ЭЛИТА, учредителем ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» и издателем коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае разбираемся, что же из украшений носить этой осенью.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало…» поется в известной песне. Мы ностальгируем по нему и убираем в шкаф наши легкие платья, а вместе с ними и яркие крупные бусы, браслеты и серьги из кожи, стекла, пластика. Ведь они так напоминают нам о лете и отпусках на море. А мы идем в новый сезон деловой активности. И снова меняем гардероб. Для женщин в этом есть особая прелесть — свежие блузки, костюмы и уютные свитера. Кто-то это может себе позволить даже на работе.

Чем заменить летнюю и яркую бижутерию? Что актуально этой осенью? Как сочетать новые украшения и привычный гардероб? Разбираем все по полочкам.

«С деловым стилем сочетаются лаконичные ювелирные изделия из золота и серебра с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. Здесь также прекрасно будут солировать топазы, аметисты, цитрины. Полупрозрачные, но цветные камни станут ненавязчивым и приятным акцентом в гардеробе со спокойными тонами», — говорит Оксана Некрасова.

Тренды этой осени для расслабленного городского стиля

Больше цвета и мягкий переход от лета к осени

Стейтмент-украшения ( крупные , заявляющие о себе и своем владельце)

крупные заявляющие о себе и своем владельце) Многослойность в колье , браслетах , кольцах

браслетах кольцах Ассиметричные и непарные серьги , моносерьга

Блиц-интервью с Оксаной Некрасовой

— Зачем вообще носить украшения?

— Первое — они делают уникальным именно ваш образ, оттеняют наряд, делают его интереснее, а вас привлекательнее.

— Второе — люди всегда носили украшения как обереги или символы. Считается, что они нейтрализуют дурной взгляд, помогают своему хозяину, положительно влияют на него. Например, украшения с горным хрусталем можно надеть, когда вы идете на переговоры или вам нужно выступать. Он работает на ясную память и ораторское мастерство. Читайте про камни! Это увлекательная наука!

— Как выбрать свое?

— Тут действуют три правила:

1. Ориентируйтесь на свой колорит. Под теплый выбираете золото, позолоченное серебро и, например, изумруды, цитрины, желтый жемчуг, янтарь. Под холодный — серебро, белое золото, сапфиры, рубины, лондон топаз и др. Есть и нейтральные варианты, которые подойдут любому колориту.

2. Ориентируйтесь на свой образ жизни, вкус и гардероб. Даже ваша базовая шкатулка может иметь разное наполнение. Чем меньше рамок по дресс-коду, тем больше вы можете себе позволить — больше цвета, форм, объема и материалов.

3. Работайте с профи среди консультантов. Они сразу выяснят все вышесказанное и подберут вам варианты. А вы примерите и прислушаетесь к своему украшению. Он обязательно подаст вам сигнал. :)

— Извечный вопрос , можно ли бриллианты днем?

— Согласно современному бриллиантовому этикету можно небольшие, лаконичные.

— А если после работы вечеринка или свидание?

— Снимайте рабочие часы и надевайте коктейльное кольцо к маленьким пусетам того же цвета. Или снимите серьги и наденьте колье и к нему небольшое кольцо. А универсальный гардероб подбираем заранее.

— Можно ли сочетать разные стили?

— Мы живем в прекрасное время. Сегодня можно почти все. Главное, чтобы это соответствовало вашему образу жизни, характеру и намерениям.

А если детально:

Классику в одежде сочетайте с классикой , минимализмом , винтажным стилем в украшениях.

минимализмом винтажным стилем в украшениях. Комфортный лук в городском стиле с минимализмом , современными трендами.

современными трендами. Романтичный образ дополнят винтажные украшения , классика , кантри-стиль.

классика кантри-стиль. Вечерний — это крупные и яркие украшения. Только не все лучшее сразу , пусть солирует что-то одно.

Часто и подробно пишу об этом у себя в инстаграме @nekrasova.oxana. Приходите, рада новым поклонникам украшений.

г. Белокуриха

ул. Мясникова , 18,

18, ул. Славского , 34 ( «Россия»),

34 «Россия»), ул. Славского , 39 ( Altai-West)

Фотоматериалы: коллекции брендов Style Avenue, De Fleur, Maskom, Master Brilliant, Granat Gold, представленных в Ювелирном доме «ЭЛИТА» в Белокурихе.