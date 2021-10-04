Осень для городских модниц и бизнес-леди. Как дополнить свой гардероб украшениями и выглядеть стильно

Снова осень и новый деловой сезон. С Оксаной Некрасовой, владелицей сети ювелирных бутиков ЭЛИТА, учредителем ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» и издателем коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае разбираемся, что же из украшений носить этой осенью.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало…» поется в известной песне. Мы ностальгируем по нему и убираем в шкаф наши легкие платья, а вместе с ними и яркие крупные бусы, браслеты и серьги из кожи, стекла, пластика. Ведь они так напоминают нам о лете и отпусках на море. А мы идем в новый сезон деловой активности. И снова меняем гардероб. Для женщин в этом есть особая прелесть — свежие блузки, костюмы и уютные свитера. Кто-то это может себе позволить даже на работе.
Чем заменить летнюю и яркую бижутерию? Что актуально этой осенью? Как сочетать новые украшения и привычный гардероб? Разбираем все по полочкам.
«С деловым стилем сочетаются лаконичные ювелирные изделия из золота и серебра с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. Здесь также прекрасно будут солировать топазы, аметисты, цитрины. Полупрозрачные, но цветные камни станут ненавязчивым и приятным акцентом в гардеробе со спокойными тонами», — говорит Оксана Некрасова.
Тренды этой осени для расслабленного городского стиля
- Больше цвета и мягкий переход от лета к осени
- Стейтмент-украшения (крупные, заявляющие о себе и своем владельце)
- Многослойность в колье, браслетах, кольцах
- Ассиметричные и непарные серьги, моносерьга
Блиц-интервью с Оксаной Некрасовой
— Зачем вообще носить украшения?
— Первое — они делают уникальным именно ваш образ, оттеняют наряд, делают его интереснее, а вас привлекательнее.
— Второе — люди всегда носили украшения как обереги или символы. Считается, что они нейтрализуют дурной взгляд, помогают своему хозяину, положительно влияют на него. Например, украшения с горным хрусталем можно надеть, когда вы идете на переговоры или вам нужно выступать. Он работает на ясную память и ораторское мастерство. Читайте про камни! Это увлекательная наука!
— Как выбрать свое?
— Тут действуют три правила:
1. Ориентируйтесь на свой колорит. Под теплый выбираете золото, позолоченное серебро и, например, изумруды, цитрины, желтый жемчуг, янтарь. Под холодный — серебро, белое золото, сапфиры, рубины, лондон топаз и др. Есть и нейтральные варианты, которые подойдут любому колориту.
2. Ориентируйтесь на свой образ жизни, вкус и гардероб. Даже ваша базовая шкатулка может иметь разное наполнение. Чем меньше рамок по дресс-коду, тем больше вы можете себе позволить — больше цвета, форм, объема и материалов.
3. Работайте с профи среди консультантов. Они сразу выяснят все вышесказанное и подберут вам варианты. А вы примерите и прислушаетесь к своему украшению. Он обязательно подаст вам сигнал. :)
— Извечный вопрос, можно ли бриллианты днем?
— Согласно современному бриллиантовому этикету можно небольшие, лаконичные.
— А если после работы вечеринка или свидание?
— Снимайте рабочие часы и надевайте коктейльное кольцо к маленьким пусетам того же цвета. Или снимите серьги и наденьте колье и к нему небольшое кольцо. А универсальный гардероб подбираем заранее.
— Можно ли сочетать разные стили?
— Мы живем в прекрасное время. Сегодня можно почти все. Главное, чтобы это соответствовало вашему образу жизни, характеру и намерениям.
А если детально:
- Классику в одежде сочетайте с классикой, минимализмом, винтажным стилем в украшениях.
- Комфортный лук в городском стиле с минимализмом, современными трендами.
- Романтичный образ дополнят винтажные украшения, классика, кантри-стиль.
- Вечерний — это крупные и яркие украшения. Только не все лучшее сразу, пусть солирует что-то одно.
Часто и подробно пишу об этом у себя в инстаграме @nekrasova.oxana. Приходите, рада новым поклонникам украшений.
г. Белокуриха
- ул. Мясникова, 18,
- ул. Славского, 34 («Россия»),
- ул. Славского, 39 (Altai-West)
Фотоматериалы: коллекции брендов Style Avenue, De Fleur, Maskom, Master Brilliant, Granat Gold, представленных в Ювелирном доме «ЭЛИТА» в Белокурихе.