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Осенняя акция в компании Агроном: «Две теплицы по цене одной"


Если вас не порадовал урожай этого года, то уже пора позаботиться о будущем, да еще и с огромной выгодой. Всю осень при покупке любой СПК теплицы стоимостью от 21 000 рублей вы получаете двухметровую чудотеплицу «Сибирский Агроном» в подарок!

Срок проведения акции — с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.

Подробности и условия проведения акции уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (3852) 60-30-30 или здесь: @siberian_agronom

Сайт с большим выбором теплиц и товаров для садоводов-огородников: agronom22.ru

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