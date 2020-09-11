Осенняя акция в компании Агроном: «Две теплицы по цене одной"

Срок проведения акции — с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.
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Если вас не порадовал урожай этого года, то уже пора позаботиться о будущем, да еще и с огромной выгодой. Всю осень при покупке любой СПК теплицы стоимостью от 21 000 рублей вы получаете двухметровую чудотеплицу «Сибирский Агроном» в подарок!
Срок проведения акции — с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.
Подробности и условия проведения акции уточняйте у менеджеров по телефону:
Сайт с большим выбором теплиц и товаров для садоводов-огородников: agronom22.ru
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