Осенью «отпустят» цены на подсолнечное масло

В Минэкономразвития решили не продлевать соглашение с производителями подсолнечного масла о фиксации цен.

Цены на подсолнечное масло заморозили в декабре 2020 года, когда на взлетевшую стоимость продуктов обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

После этого в Минэкономики активно занялись мягким регулированием продовольственных цен: ввели на время предельно допустимую стоимость.

Теперь подорожавшее на фоне ослабления рубля и неурожая подсолнуха масло в магазине не может стоить больше 110 рублей за литр.

Этой весной заморозку продлили, пишет bfm.ru. Сейчас же, как говорит министр экономического развития Максим Решетников, принятых мер достаточно и соглашение больше не нужно.