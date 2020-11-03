Основные плюсы и минусы контекстной рекламы

Контекстная реклама — это один из самых популярных видов повествования о своем товаре или услугах в интернете. На протяжении всего своего развития она постоянно меняется. Более того, меняются ее положительные и отрицательные стороны, которые зависят от выбранной стратегии рекламной кампании, целевой аудитории, используемых средств и от многих других моментов. Спонсор поста — ABC Design, одна из лучших компаний по настройке контекстной рекламы .

Преимущества контекстной рекламы

Подобный вид интернет-маркетинга работает сразу же после запуска кампании. После нажатия на кнопку «Старт» в Google AdWords или Яндекс. Директ созданные ранее баннеры или объявления сразу же начинают показываться целевой аудитории.

Контекстная реклама приносит реально быстрый результат. Он может быть не очень хорошим, а может и вполне положительным. Часто КР сравнивают с SEO, но это некорректно, так как эти виды деятельности обычно нацелены на получение различного результата. К тому же, SEO работает на долгосрочную перспективу, а КР позволяет получить звонки в call-центр и оформление заказов в интернет-магазине буквально через пару часов.

Еще одно важное преимущество контекстной рекламы заключается прозрачности вложений. Человек, ведущий кампанию, всегда видит, сколько и за что он платит. Он знает, что одна группа объявлений показывается по принципу CPM, а другая — по CPC. Где изменение цены клика в связи с рейтингов объявления или стараниями конкурентов четко прослеживается.

Нельзя не отметить и инструменты для оценки эффективности и проведения аналитики кампании контекстной рекламы. Все поисковые системы, предоставляющие услуги рекламных площадок, обладают мощными аналитическими средствами, что помогает скорректировать кампанию в режиме онлайн.

Недостатки контекстной рекламы

Не лишена такая стратегия и негативных моментов. С ними сталкиваются многие люди. Ниже будут перечислены основные минусы подобного типа рекламы:

КР — это дорого. Если есть желание попасть на первые позиции выдачи, то придется платить достаточно крупные суммы за каждый клик пользователя. Приведет ли это к покупке или заказу услуг, зависит от качества рекламы, сайта и отдела продаж.

Сложность настройки. Специально для создания и ведения рекламной кампании нанимают маркетолога или директолога.

Повышенная конкуренция. Есть ниши, в которых просто невозможно конкурировать с топовыми производителями или компаниями, но цена за клик будет по-прежнему высокой.

Краткосрочность. КР начинает работать на высоких скоростях быстро и заканчивает. Если не поддерживать с привлеченными клиентами хорошие отношения и не заманивать их таргетингом, то прибыльность опять упадет.

Для контекстной рекламы оценка плюсов и минусов крайне важна еще до запуска кампании. Необходимо все тщательно спланировать, чтобы не оказаться в минусе. Заказать сайт можете здесь — https://abc-design.kz/