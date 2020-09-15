Основные признаки забитого катализатора

Причины, по которым забивается каталитический нейтрализатор
Автомобильные катализаторы, которые можно купить на сайте autocatalystmarket.com в России, выполняют функцию очистки выхлопных газов, преобразуя ядовитые соединения в безвредные вещества, благодаря чему обеспечивается забота об окружающей среде. Для этого каталитический нейтрализатор выполняется в виде сотовой структуры с напылением драгметаллов, которые вступают в химическую реакцию с отработанными газами под воздействием повышенных температур (до +1000 градусов). Со временем ячейки сот засоряются, возрастает противодавление устройства, ухудшается вентиляция цилиндров, из-за чего производительность двигателя и падает. Получается, что выхлопные газы частично остаются в цилиндрах, что не позволяет воздушно-топливной смеси полноценно заполнять камеры сгорания.
Существует ряд причин, которые приводят к засорению каталитического нейтрализатора:
- нарушения самой выхлопной системы и мотора двигателя вследствие увеличения содержания масла в выхлопных массах;
- использование низкокачественного топлива с примесями;
- неполное сгорание топлива в цилиндрах, из-за чего оно догорает в выпускном коллекторе, приводя к перегреву и оплавлению сот катализатора;
- плохое качество дорожного покрытия, из-за которого внутренняя структура нейтрализатора постоянно подвергается механическим ударам.
Главные признаки засорения катализатора
Забитый каталитический нейтрализатор можно определить по таким распространенным признакам:
- двигатель заводится, но потом практически сразу глохнет;
- замедленный разгон машины;
- ощущение сопротивления при нажатии на акселератор;
- существенное повышение расхода топлива;
- появление неприятного запаха при запуске мотора «на холодную»;
- появление индикатора Check Engine на приборной панели;
- увеличение «жора» моторного масла.
Влияние забитого нейтрализатора на работу мотора
Засорение каталитического нейтрализатора — очень плохое явление, которое несет пагубное воздействие на мотор. Среди главных последствий неисправного «фильтра» можно выделить:
- увеличенное содержание ядовитых соединений в выхлопных газах;
- заметно сниженная мощность двигателя;
- увеличенные эксплуатационные затраты из-за повышения расхода топлива;
- проблемы с запуском мотора, частое глушение силового агрегата при езде.
Особенно опасным для двигателя является катализатор, у которого разрушается внутренняя сотовая структура. В таком случае есть риск, что твердые частицы попадут в цилиндры, заполняя пространство между поршнями и внутренней поверхностью. Это приводит к появлению задир, устранить которые можно только путем шлифовки и хонингования в процессе выполнения капитального ремонта. К тому же засорение каталитического нейтрализатора приводит к выбросу опасных веществ, что пагубно влияет на экологическую ситуацию.