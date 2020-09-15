Основные признаки забитого катализатора

Многие автовладельцы иногда замечают как их машина через силу набирает обороты, а затем начинает работать в привычном режиме. При этом проблема со временем может усугубляться: сначала автомобилю трудно набирать 150 км/ч, затем — 120 км/ч, а еще чуть позже и разгон до «сотни» становится затруднительным. Все эти симптомы могут свидетельствовать о бедах с различными частями мотора. Довольно часто причина сложностей с динамикой кроется в снижении пропускной способности до критического значения, а это становится следствием полного засорения катализатора.

Катализатор. Архив AutoCatalystMarket.com

Причины , по которым забивается каталитический нейтрализатор

Автомобильные катализаторы, которые можно купить на сайте autocatalystmarket.com в России, выполняют функцию очистки выхлопных газов, преобразуя ядовитые соединения в безвредные вещества, благодаря чему обеспечивается забота об окружающей среде. Для этого каталитический нейтрализатор выполняется в виде сотовой структуры с напылением драгметаллов, которые вступают в химическую реакцию с отработанными газами под воздействием повышенных температур (до +1000 градусов). Со временем ячейки сот засоряются, возрастает противодавление устройства, ухудшается вентиляция цилиндров, из-за чего производительность двигателя и падает. Получается, что выхлопные газы частично остаются в цилиндрах, что не позволяет воздушно-топливной смеси полноценно заполнять камеры сгорания.

Катализатор. Архив AutoCatalystMarket.com

Существует ряд причин, которые приводят к засорению каталитического нейтрализатора:

нарушения самой выхлопной системы и мотора двигателя вследствие увеличения содержания масла в выхлопных массах;

использование низкокачественного топлива с примесями;

неполное сгорание топлива в цилиндрах , из-за чего оно догорает в выпускном коллекторе , приводя к перегреву и оплавлению сот катализатора;

из-за чего оно догорает в выпускном коллекторе приводя к перегреву и оплавлению сот катализатора; плохое качество дорожного покрытия , из-за которого внутренняя структура нейтрализатора постоянно подвергается механическим ударам.

Главные признаки засорения катализатора

Забитый каталитический нейтрализатор можно определить по таким распространенным признакам:

двигатель заводится , но потом практически сразу глохнет;

но потом практически сразу глохнет; замедленный разгон машины;

ощущение сопротивления при нажатии на акселератор;

существенное повышение расхода топлива;

появление неприятного запаха при запуске мотора «на холодную»;

появление индикатора Check Engine на приборной панели;

увеличение «жора» моторного масла.

Влияние забитого нейтрализатора на работу мотора

Засорение каталитического нейтрализатора — очень плохое явление, которое несет пагубное воздействие на мотор. Среди главных последствий неисправного «фильтра» можно выделить:

увеличенное содержание ядовитых соединений в выхлопных газах;

заметно сниженная мощность двигателя;

увеличенные эксплуатационные затраты из-за повышения расхода топлива;

проблемы с запуском мотора , частое глушение силового агрегата при езде.

Особенно опасным для двигателя является катализатор, у которого разрушается внутренняя сотовая структура. В таком случае есть риск, что твердые частицы попадут в цилиндры, заполняя пространство между поршнями и внутренней поверхностью. Это приводит к появлению задир, устранить которые можно только путем шлифовки и хонингования в процессе выполнения капитального ремонта. К тому же засорение каталитического нейтрализатора приводит к выбросу опасных веществ, что пагубно влияет на экологическую ситуацию.