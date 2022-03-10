Основные свойства SML канализации безраструбного типа

Чугун имеет большое количество преимуществ, среди которых устойчивость к высоким температурам и отсутствие выделения токсичных веществ. Материал считается незаменимым при строительстве напорной безраструбной канализации, которая имеет большое количество преимуществ.

Нюансы обустройства системы

Особенностью безраструбной канализации считается высокая герметичность соединений, что позволяет оказаться от использования специальных материалов для уплотнения. При использовании такой конструкции можно значительно снизить временные затраты на монтаж ливневой системы канализации.

Безраструбный тип SML* канализации отличается высокими показателями износостойкости, сообщает официальный партнер Pam Global. Для внутреннего покрытия используется эпоксидная смолы, которая характеризуется оптимизированными свойствами. При монтаже фасонных частей применяется метод катафорезного электрофореза.

Преимущества чугунной канализации:

бесшумность в процессе эксплуатации;

устойчивость к перепадам температур;

способность переносить сложные условия;

низкий коэффициент расширения.

Показатель линейного расширения чугуна варьируется в пределах 0,0115 мм/м, что сравнимо с бетоном. Подобная особенность позволяет использовать при обустройстве конструкций технологию бетонирования.

Основные преимущества

Безраструбная канализация обладает повышенной прочностью на разрыв и сжатие. Применяемые материалы устойчивы к коррозии, поэтому с легкостью выдерживают негативное воздействие сточных вод. Для производства используются природные элементы, в том числе углерод, кремний, магний. Их содержание способствует естественным процессам рециркулирования.

Система длительное время сохраняет технико-эксплуатационные свойства, в том числе в агрессивных средах.

Безраструбная канализация характеризуется следующими свойствами:

легкость проведения монтажных работ и демонтажа;

высокие звукоизоляционные характеристики;

возможность быстрого изменения конфигурации;

отсутствие деформационных швов;

минимальные требования к обслуживанию.

Система демонстрирует высокие показатели износа и устойчивости к механическим повреждениям. Подобные свойства обеспечивают длительный срок службы, который в два раза выше по сравнению с изделиями из пластика.

Вопросы финансового характера

Безраструбная канализация быстро монтируется и позволяет легко вносить изменения в систему. Для производства фитингов и труб используется чугун, относимый по европейской классификации к А1 классу пожаробезопасности. Температура плавлений материала составляет 1000 °C, что позволяет использовать изготовленные из него изделия без дополнительных элементов противопожарной защиты.

Применение чугунной SML продукции выгодно с экономической точки зрения. Система трубопроводов востребована при обустройстве сточных систем в социальных объектах, торговых и развлекательных центрах, частных домах и многоэтажных зданиях. Монтаж системы должен выполняться на основании предварительно разработанного и утвержденного проекта, который выступает гарантом ее надежности и длительной эксплуатации.

*SML, это аббревиатура (сокращение) от слова SEAMLESS (в переводе с английского — БЕСШОВНЫЕ)