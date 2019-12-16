Особенности бренда наручных часов Certina

Производители не стоят на месте, создают все новые и современные модели, что увеличивает спрос на продукцию. Многие покупатели превращаются в настоящих поклонников этого бренда.

В 1888 году в швейцарском городе Гренхен братья Адольф и Альфред Курт открывают завод по изготовлению деталей и механизмов для часов. С 1906 года началась разработка и, наконец, производство наручных часов под названием Grana.

В 1938 году новые владельцы компании решили сменить название компании с Granа на Certina. Основным направлением деятельности компании является разработка и производство надежных, ударопрочных часов для занятий спортом и активного отдыха.

Сегодня коллекции часов Certina связаны с динамичным дизайном, высоким качеством и проверенной надежностью. Упор делается на качество высокого уровня по приемлемой стоимости. Часы Certina — универсальное решение, позволяющее выглядеть модно и стильно за достаточно разумные деньги.

Лимитированные и популярные часы компании

DS-1 Automatic Anniversary Edition. Часы были выпущены по случаю 125-летия основания часовой фабрики в Гренхене. Эти классические часы мужские выпустили тиражом всего 1888 штук. Серебряный циферблат с защищенным стеклом из сапфира, а также с антибликовым покрытием. Корпус прозрачный, вы можете наблюдать за работой часов. Браслеты, сделанные из металла, с чередующимися рядами непрозрачных и блестящих звеньев.

DS Podium GMT. Корпус часов сделан из стали и имеет диаметр 42 мм. Циферблат покрыт стеклом из сапфира. На корпусе присутствует надпись Sauber F1 Team. В часах есть функция хронографа и GMT. Часы водонепроницаемы и выдерживают до 100 баррелей.

Стоимость оригинальных часов Certina

Говоря о стоимости настоящих часов Certina, цены весьма доступны и зависят от модели и серии. Кстати это отличный подарок на Новый год, Рождество или юбилей. Сегодня современные наручные часы Certina продаются практически во всех странах.

Как отличить оригинальные часы от подделки?

Настоящие часы продают в фирменном футляре. У часов есть документ, который удостоверяет, что они настоящие, с указанием даты производства, заверенные официальной печатью компании.