Особенности кондиционеров и их монтаж

Климатическая техника предназначена для создания комфортной среды в помещении, поддерживая заданный температурный режим. В домах устанавливаются, в основном, настенные кондиционеры бытового типа, которые представлены широким модельным рядом. Большой популярностью пользуются сплит-системы Купер Хантер Украина , и для многих это ассоциируется с надежностью, экологической безопасностью и эргономичностью.

Особенности новейших моделей кондиционеров

Кроме настенных, кондиционеры бывают оконными, кассетными, потолочными, колонными, напольными и др. Каждый вид имеет свои особенности и отличается установкой. В зависимости от модели в климатической технике, кроме основной функции (охлаждение и кондиционирование воздуха), есть и дополнительные.

К ним относится обогрев, осушение, ионизация, очистка от вредных примесей и пыли, обогащение полезными микроэлементами, вентиляция и пр. К отличительным особенностям кондиционеров нового поколения относится следующее:

наличие двухступенчатого инверторного компрессора;

высокая энергоэффективность;

эргономичный дизайн;

наличие электростатического фильтра для очистки воздуха;

бесшумная работа;

применение экологичного хладагента , не разрушающего озоновый слой.

При выборе модели кондиционера рекомендуется обращать внимание не только на марку производителя и ценовую политику, но и ряд технических характеристик. К ним относится мощность, габаритные размеры, производительность, класс энергоэффективности, дизайн и цвет, вспомогательные функции.

При помощи сплит-системы можно не только охладить воздух в помещении, но и очистить его от вредных примесей, что особенно актуально в крупных промышленных городах. Главными преимуществами современных кондиционеров является их надежная работа, продолжительный рабочий ресурс, лаконичный дизайн, экономное потребление электроэнергии, бесшумность и эргономичность.

Преимущества профессионального монтажа сплит-систем

Профессиональная установка кондиционера цена которой вполне доступная, выполняется квалифицированными мастерами с опытом. Они быстро и качественно установят сплит-систему и предоставят официальную гарантию. От правильного монтажа напрямую зависит срок службы и бесперебойная работа климатической техники.

Установка требует наличия профессиональных навыков и инструментов, и включает несколько этапов. На первом этапе необходимо грамотно выбрать место для расположения внутреннего и наружного блоков.

На следующем этапе выполняется штробление стен и прокладка инженерных коммуникаций. Поэтому установку сплит-системы лучше делать на стадии ремонта, чтобы скрыть кабель-каналы под отделку.

Далее блоки соединяются между собой, заправляется система фреоном и проверяется на работоспособность. На заключительном этапе объект сдается заказчику и выдается гарантия. В последнее время особым спросом пользуется кондиционер черного цвета с оригинальным дизайном, который отлично вписывается в интерьер.