Наружные решетки для вентиляции — изделия с решеткой, служащие для решения следующих задач:

предотвращение попадания в вентиляционную шахту мелких животных , осадков , посторонних предметов;

осадков посторонних предметов; улучшение эстетической привлекательности здания;

сокращение загрязнения системы вентиляции за счет осаждения части загрязнений на решетке.

Разновидности наружных решеток для вентиляции

Классифицировать наружные решетки для систем вентиляции изделия можно по следующим параметрам:

материал;

особенности конструкции.

Для изготовления подобных изделий используют обычно сталь или алюминий. Здесь медь, бронза, латунь и другие материалы применяют значительно реже из-за более высокой их стоимости и меньшим требованиям в эстетическом плане по сравнению с решетками внутри здания.

Особенности наружных решеток для вентиляции Предоставлено рекламодателем

Стальные наружные решетки для вентиляции имеют высокую прочность, но проблема в коррозии из-за контакта с влагой. Частично решить проблему поможет использование оцинкованного сплава и окрашивания, но эти способы дают относительно недолговечную защиту. Алюминий же лишен этого недостатка, так как на его поверхности образуется защитная прочная оксидная пленка. Кроме этого, алюминий легко переносит перепады температуры, высокую влажность, но стоит значительно дороже стальных аналогов.

С конструктивной точки зрения наружные решетки для системы вентиляции делят на 3 группы:

нерегулируемые;

регулируемые;

инерционные.

Нерегулируемые решетки имеют наиболее простую конструкцию с технической точки зрения. У них планки прочно закреплены и не могут перемещаться, регулируя поток воздуха, проходящего через вентиляционную шахту. Регулируемые решетки, наоборот, имеют подвижные жалюзи, которые можно регулировать самостоятельно, позволяя индивидуально регулировать поток воздуха, снижая его зимой и увеличивая летом. Инерционные же подразумевают наличие подвижных перегородок, которые могут регулировать интенсивность обмена воздуха в зависимости от интенсивности движения масс. Недостатком последних решеток остается возможность работы только в одном направлении, что важно учитывать при проектировании системы вентиляции.

Внешний вид наружных решеток для вентиляции

Подобные конструкции играют важную эстетическую роль, так как часто устанавливают их на фасаде здания, где важно, чтобы каждый элемент сочетался с другими. Для этого решетки могут быть окрашены в любой цвет, а также иметь различную форму. В последнем случае необходимо заказывать ограждения заблаговременно из-за необходимости индивидуального изготовления. Тогда при правильном подборе оттенка и формы можно обеспечить минимальную заметность установленной наружной решетки для системы вентиляции.