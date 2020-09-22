Особенности обустройства поверхностного водоотвода на приусадебном участке

Дождевая канализация — это достаточно сложная инженерная система, предназначенная для устранения воды с территорий приусадебных участков, производственных предприятий, автозаправочных станций, городских парков и площадей. Для ее оборудования используются различные составные элементы в виде лотков, пескоулавливателей, дождевых колодцев, канализационных труб, смотровых отсеков и коллектора.

Особенности выбора дренажных труб

Транспортировка собранной ливневой воды осуществляется с помощью дренажных труб. Они направляют жидкость в канализационную систему. В современных конструкциях практически не используются металлические изделия, которые разрушаются под воздействием коррозионных процессов, или дорогостоящая керамическая продукция. Оптимальным вариантов считаются полимерные дренажные трубы. Наиболее популярным материалом для из производства считается полиэтилен. полипропилен или ПВХ.

Поливинилхлоридные изделия имеют много положительных характеристик:

повышенная сопротивляемость агрессивным химическим веществам;

прочность;

термостойкость;

эластичность.

Трубы ПВХ дополняются фитингами, позволяющими создавать качественный сток воды. Наиболее востребованными считаются изделия с диаметром 110−200 мм. Они выпускаются с длиной 6 и 12 метров. Продукция из поливинилхлоридного материала легко разрезается с помощью острого ножа. В дренажных трубах должны быть небольшие отверстия-перфорации, диаметр которых составляет 1,5−5 мм. Они служат для попадания влаги внутрь водоотводящей магистрали. Подробнее смотрите на странице.

Преимущества оборудование ливневого водоотвода

Устройство поверхностного ливневого водоотвода не нуждается в значительных финансовых затратах, так как оно не предусматривает выполнения земляных работ. При создании конструкции исключается нарушение структурой прочности грунтовых слоев и возможность их просадки. Поверхностная водоотводящая система — это идеальное решение для благоустройства частных и общественных территорий.

Существует два типа ливневых систем: линейные и точечные. Первый вариант предназначен для обслуживания большого участка. При выполнении монтажных работ рекомендуется проводить укладку лотков для транспортировки жидкости под углом не менее 3 градусов. Точечная система — это локально расположенные дождеприемные устройства, которые объединяются между собой трубами. Такая конструкция обеспечивает сбор воды, поступающей с кровельных водостоков.

Водоотводные лотки — это обязательные элементы линейной ливневки. В процессе их изготовления используются различные материалы:

прочные металлические сплавы;

бетонный раствор;

пластик;

полимербетон.

Каждый вид изделий имеет свои эксплуатационные особенности и преимущества. Оптимальный вариантом считаются лотки из полимербетона. Они отличаются незначительным весом, способностью выдерживать механические нагрузки, износостойкостью и экологической безопасностью.

По материалам — https://www.standartpark.ru/