Оксана Некрасова , владелица ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» и издатель первого отраслевого журнала Jewelry Garden на Алтае, рассказала о том, почему любовь и работа должны всегда идти вместе.

Свидетельство № 1

Ювелирный журнал Jewelry Garden. Фото: архив ювелирного дома «Элита»

— Я всегда чувствовала тягу к предпринимательству. В 1992 году начала действовать. Свидетельство, дававшее разрешение заниматься бизнесом, которое я получила в Белокурихе, было под номером один.

Со временем бизнес стал семейным, добавилась туристическая компания «Рябиновый мост» и отели. Сегодня в планах развитие на этой базе лечебного туризма.

Еще одно направление, которым я занимаюсь с особым вдохновением, — сотрудничество с первым ювелирным журналом Jewelry Garden. Это возможность писать про Алтай, стиль, туризм, бизнес. Ювелиры на всех международных выставках смотрят наш журнал и, почитав его, послушав мои рассказы, приезжают на Алтай.

Идея создания ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» возникла как возможность при господдержке представлять на мировой арене единый национальный бренд. И работы наших ювелиров производят фурор на крупнейших международных выставках.

Ювелирная работа. Фото: архив ювелирного дома «Элита» Ювелирная работа. Фото: архив ювелирного дома «Элита» Ювелирная работа. Фото: архив ювелирного дома «Элита»

Настоящий премиум

— Ювелирный дом «Элита» — как маленький итальянский ресторанчик: готовит для каждого клиента уникальное предложение. Глобализация уже не актуальна. Люди хотят особого отношения, ищут индивидуальное ювелирное изделие, чтобы «не как у всех». Поэтому в салонах мы представляем яркие уникальные коллекции.

В этом году ювелирный дом «Элита» удостоен награды «Лучший салон премиум-класса» на международном конкурсе «Лучший ювелирный магазин года».

Любовь и работа должны всегда идти вместе. Фото: архив ювелирного дома «Элита» Ювелирная работа. Фото: архив ювелирного дома «Элита» Ювелирная работа. Фото: архив ювелирного дома «Элита»

Чего хочет женщина

Оксана Некрасова. Фото: архив ювелирного дома «Элита»

— Этим летом меня пригласили выступить экспертом IV Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2019. Мероприятие масштабное, более 50 компаний-производителей представили свои изделия, в рамках круглых столов обсуждались проблемы отрасли. Моя задача состояла в том, чтобы охарактеризовать современного потребителя: как он выглядит, что хочет носить, о чем думает и какой видит свою ювелирную шкатулку.

В конце ноября в рамках 45-го Антикварного салона прошла конференция «Ювелирные бренды как национальная гордость России» в которой я приняла участие. На конференции шел разговор о стратегии развития и продвижения отрасли. Также в рамках салона в девятый раз состоялось представление лучших ювелирных брендов России — премия Jewelry Star. Цель ежегодной премии — способствовать формированию премиального рынка национальных брендов России. В этом году Фонд развития ювелирного искусства учредил новую номинацию — «За сохранение национальных традиций в ювелирном искусстве».

«Планов громадье»

— Белокуриха — моя любовь. Все лучшие идеи я воплощаю здесь. Сегодня курорт — это не только оздоровление или лечение, это эмоции и впечатления, это сервис, ориентированный на клиента. Сейчас я работаю над созданием ювелирного проекта нового формата. Мы сможем создавать настроение, насыщать наших гостей энергетикой отдыха. А ведь когда мы в хорошем настроении, мы здоровы. В общем, предстоит много интересного.