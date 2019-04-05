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Остался один день. Xiaomi скинет цены на все гаджеты

Компания Xiaomi в честь девятилетия делает скидки на всю продукцию для покупателей со всего мира. До конца акции на территории России остался один день. Скидки закончатся 6 апреля.

Фитнес-трекер.
Фитнес-трекер.
pixabay.com

В России по акции можно будет купить новейший Redmi Note 7 с синим и черным цветом корпуса в вариантах с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами ПЗУ, а также вариацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также можно будет выгодно (от 5,6 тысяч рубле) приобрести Redmi Note 6A с 2 гигабайтами ОЗУ и 16 гигабайтами ПЗУ, который доступен в золотой и черной гамме.

Кроме того, Xiaomi предлагает при покупке некоторых гаджетов приобрести за рубль дополнительное устройство (Mi A2 Lite, Redmi 6, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite).

Фитнес-браслет Mi Band 3 в условиях акции предлагают почти вполовину дешевле — за 1990 рублей, отмечает actualnews.org.

Всего китайский бренд приготовил скидочные купоны на сумму около семи млн долларов.

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