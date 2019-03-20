Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -4°C
226

«Острая» акция в «Пятёрочке»: как выбрать и купить немецкие ножи со скидкой 98%

У россиян появилась возможность приобрести профессиональные ножи немецкой марки Berndes почти даром. Долгожданную акцию запустила торговая сеть «Пятёрочка». Разбираемся, как получить скидку и на что стоит обратить особое внимание при выборе ножей.

«Острая» акция в «Пятёрочке».
«Острая» акция в «Пятёрочке».
Источник: архив сайта 5ka.ru.

Что за марка Berndes?

Berndes — это немецкие аксессуары для кухни. Компания основана в 1921 году. Профессиональной продукцией этой марки могут пользоваться как опытные повара, так и начинающие кулинары.

Производитель Berndes делает ставку на внимательное отношение к деталям, безопасность своей продукции и знаменитое немецкое качество. Ножи этой марки ценят за функциональность, долговечность и продуманный дизайн.

Александра Калюкина,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

Гости наших магазинов приходят к нам за вкусными и качественными продуктами. И теперь мы готовы предложить им и новые профессиональные ножи высочайшего качества. С их помощью процесс приготовления блюд превращается в настоящее удовольствие, которое так приятно разделить с домашними.

Как приобрести профессиональные ножи Berndes со скидкой?

Чтобы купить ножи Berndes со скидкой до 98%, нужно делать покупки в магазинах «Пятёрочки» и собирать электронные наклейки. Это ноу-хау торговой сети. Наклейки не нужно отдельно хранить и нельзя потерять, потому что они автоматически зачисляются на «Выручай-карту».

За каждые 200 рублей в чеке гостю торговой сети начисляют 1 наклейку.

Количество накопленных и начисленных наклеек отображается в чеке. Еще его можно проверить в личном кабинете на сайте и в специальном мобильном приложении.

Продуктовый магазин &quot;Пятерочка&quot;.
Продуктовый магазин «Пятерочка».
Анна Зайкова

Есть ли способ собрать наклейки быстрее?

Да. Вы можете объединиться с семьей или друзьями и копить наклейки вместе, а можете дарить их и получать в дар. Для этого нужно воспользоваться специальной формой в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

Как правильно выбрать нож: 5 полезных советов

  1. На режущей поверхности ножа не должно быть сколов или вмятин.
  2. У ножа высшего качества режущая поверхность двусторонняя.
  3. Ручку ножа должно быть удобно держать в руке.
  4. Лезвие ножа должно проходить по всей длине рукоятки.
  5. Считается, что лучший выбор для мужчины — это «нож шеф-повара» из нержавеющей стали длиной 20−25 см, а для женщины — универсальные кухонные ножи длиной 13−16 см.

Сколько времени действует акция?

  • Собирать наклейки можно с 19 февраля по 10 июня.
  • Купить ножи со скидкой можно с 19 февраля по 24 июня.

Факт

Ноу-хау с электронными наклейками позволит «Пятёрочке» внести весомый вклад в защиту окружающей среды. Подсчитано, что электронная форма сэкономит около 200 тонн бумаги.

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92). Срок проведения Акции: 19.02.2019 — 24.06.2019 г.г. Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на официальном сайте 5ka.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость