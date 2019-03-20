«Острая» акция в «Пятёрочке»: как выбрать и купить немецкие ножи со скидкой 98%

У россиян появилась возможность приобрести профессиональные ножи немецкой марки Berndes почти даром. Долгожданную акцию запустила торговая сеть « Пятёрочка ». Разбираемся, как получить скидку и на что стоит обратить особое внимание при выборе ножей.

Что за марка Berndes?

Berndes — это немецкие аксессуары для кухни. Компания основана в 1921 году. Профессиональной продукцией этой марки могут пользоваться как опытные повара, так и начинающие кулинары.

Производитель Berndes делает ставку на внимательное отношение к деталям, безопасность своей продукции и знаменитое немецкое качество. Ножи этой марки ценят за функциональность, долговечность и продуманный дизайн.

Александра Калюкина,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

Гости наших магазинов приходят к нам за вкусными и качественными продуктами. И теперь мы готовы предложить им и новые профессиональные ножи высочайшего качества. С их помощью процесс приготовления блюд превращается в настоящее удовольствие, которое так приятно разделить с домашними.

Как приобрести профессиональные ножи Berndes со скидкой?

Чтобы купить ножи Berndes со скидкой до 98%, нужно делать покупки в магазинах «Пятёрочки» и собирать электронные наклейки. Это ноу-хау торговой сети. Наклейки не нужно отдельно хранить и нельзя потерять, потому что они автоматически зачисляются на «Выручай-карту».

За каждые 200 рублей в чеке гостю торговой сети начисляют 1 наклейку.

Количество накопленных и начисленных наклеек отображается в чеке. Еще его можно проверить в личном кабинете на сайте и в специальном мобильном приложении.

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Есть ли способ собрать наклейки быстрее?

Да. Вы можете объединиться с семьей или друзьями и копить наклейки вместе, а можете дарить их и получать в дар. Для этого нужно воспользоваться специальной формой в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

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На режущей поверхности ножа не должно быть сколов или вмятин. У ножа высшего качества режущая поверхность двусторонняя. Ручку ножа должно быть удобно держать в руке. Лезвие ножа должно проходить по всей длине рукоятки. Считается , что лучший выбор для мужчины — это «нож шеф-повара» из нержавеющей стали длиной 20−25 см , а для женщины — универсальные кухонные ножи длиной 13−16 см.

Сколько времени действует акция?

Собирать наклейки можно с 19 февраля по 10 июня.

Купить ножи со скидкой можно с 19 февраля по 24 июня.

Факт

Ноу-хау с электронными наклейками позволит «Пятёрочке» внести весомый вклад в защиту окружающей среды. Подсчитано, что электронная форма сэкономит около 200 тонн бумаги.