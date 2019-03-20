«Острая» акция в «Пятёрочке»: как выбрать и купить немецкие ножи со скидкой 98%

Что за марка Berndes?
Berndes — это немецкие аксессуары для кухни. Компания основана в 1921 году. Профессиональной продукцией этой марки могут пользоваться как опытные повара, так и начинающие кулинары.
Производитель Berndes делает ставку на внимательное отношение к деталям, безопасность своей продукции и знаменитое немецкое качество. Ножи этой марки ценят за функциональность, долговечность и продуманный дизайн.
Александра Калюкина,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:
Гости наших магазинов приходят к нам за вкусными и качественными продуктами. И теперь мы готовы предложить им и новые профессиональные ножи высочайшего качества. С их помощью процесс приготовления блюд превращается в настоящее удовольствие, которое так приятно разделить с домашними.
Как приобрести профессиональные ножи Berndes со скидкой?
Чтобы купить ножи Berndes со скидкой до 98%, нужно делать покупки в магазинах «Пятёрочки» и собирать электронные наклейки. Это ноу-хау торговой сети. Наклейки не нужно отдельно хранить и нельзя потерять, потому что они автоматически зачисляются на «Выручай-карту».
За каждые 200 рублей в чеке гостю торговой сети начисляют 1 наклейку.
Количество накопленных и начисленных наклеек отображается в чеке. Еще его можно проверить в личном кабинете на сайте и в специальном мобильном приложении.
Есть ли способ собрать наклейки быстрее?
Да. Вы можете объединиться с семьей или друзьями и копить наклейки вместе, а можете дарить их и получать в дар. Для этого нужно воспользоваться специальной формой в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Как правильно выбрать нож: 5 полезных советов
- На режущей поверхности ножа не должно быть сколов или вмятин.
- У ножа высшего качества режущая поверхность двусторонняя.
- Ручку ножа должно быть удобно держать в руке.
- Лезвие ножа должно проходить по всей длине рукоятки.
- Считается, что лучший выбор для мужчины — это «нож шеф-повара» из нержавеющей стали длиной 20−25 см, а для женщины — универсальные кухонные ножи длиной 13−16 см.
Сколько времени действует акция?
- Собирать наклейки можно с 19 февраля по 10 июня.
- Купить ножи со скидкой можно с 19 февраля по 24 июня.
Факт
Ноу-хау с электронными наклейками позволит «Пятёрочке» внести весомый вклад в защиту окружающей среды. Подсчитано, что электронная форма сэкономит около 200 тонн бумаги.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92). Срок проведения Акции: