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От квартиры до завода. Группа компаний «Партнер» знает все о проектировании и монтаже инженерных сетей

ГК «Партнер» — молодая амбициозная команда профессионалов с большим опытом работы, готовая прийти на помощь всем, кому необходимо решить вопросы, связанные с проектированием и монтажом инженерных сетей.

ГК «Партнер»

История объединения в группу началась в 2019 году. Группа состоит из компаний, имеющих огромный опыт выполнения работ на различного рода объектах от квартиры до завода. В течение 2019−2020 годов ГК «Партнер» налаживала взаимодействия между партнерами, прорабатывала все процессы, для того чтобы представить своим заказчикам самый высокий уровень услуг и, конечно же, гарантированное качество.

Сегодня, во время ограничений в связи с пандемией и существенным снижением доходов граждан и предпринимателей, ГК «Партнер» готово предложить такие условия сотрудничества, при которых будут учтены интересы и возможности любого заказчика.

Мы предлагаем клиентам проекты, которые превосходят ожидания, и это придает нам уверенности в работе над идеями различного уровня сложности.

При проектировании и монтаже инженерных сетей мы опираемся на богатый опыт своей деятельности в профильной отрасли. В сочетании со строгим выполнением строительных норм и требований безопасности, неукоснительным соблюдением действующего законодательства это дает результат, полностью устраивающий заказчика.

Практическая прокладка коммуникаций всегда проводится с учетом особенностей конкретного объекта, при этом используются заранее подготовленные расчеты по проекту. Компания имеет возможности для проведения таких работ как на сооружениях стандартного типа, так и на оригинальных, имеющих уникальные особенности.

Ориентир на новейшие, инновационные технологии в строительстве является нашим главным принципом и основой для успешной реализации замысла заказчика. Тщательная проработка всех элементов, качество исполнения и аккуратность в расходной части проекта в сочетании дают ожидаемый положительный результат.

#Всенамонтаж вместе с ГК «Партнер».

ООО ГК Парнер

Адрес: Барнаул пр. Ленина 154/1 оф. 505

Тел.: 8 (3852) 534−775, 8−923−644−33−89

Е-mail: gk_partners@mail.ru

Instagram: ooogkpartner

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