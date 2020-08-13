От квартиры до завода. Группа компаний «Партнер» знает все о проектировании и монтаже инженерных сетей

История объединения в группу началась в 2019 году. Группа состоит из компаний, имеющих огромный опыт выполнения работ на различного рода объектах от квартиры до завода. В течение 2019−2020 годов ГК «Партнер» налаживала взаимодействия между партнерами, прорабатывала все процессы, для того чтобы представить своим заказчикам самый высокий уровень услуг и, конечно же, гарантированное качество.
Сегодня, во время ограничений в связи с пандемией и существенным снижением доходов граждан и предпринимателей, ГК «Партнер» готово предложить такие условия сотрудничества, при которых будут учтены интересы и возможности любого заказчика.
Мы предлагаем клиентам проекты, которые превосходят ожидания, и это придает нам уверенности в работе над идеями различного уровня сложности.
При проектировании и монтаже инженерных сетей мы опираемся на богатый опыт своей деятельности в профильной отрасли. В сочетании со строгим выполнением строительных норм и требований безопасности, неукоснительным соблюдением действующего законодательства это дает результат, полностью устраивающий заказчика.
Практическая прокладка коммуникаций всегда проводится с учетом особенностей конкретного объекта, при этом используются заранее подготовленные расчеты по проекту. Компания имеет возможности для проведения таких работ как на сооружениях стандартного типа, так и на оригинальных, имеющих уникальные особенности.
Ориентир на новейшие, инновационные технологии в строительстве является нашим главным принципом и основой для успешной реализации замысла заказчика. Тщательная проработка всех элементов, качество исполнения и аккуратность в расходной части проекта в сочетании дают ожидаемый положительный результат.
#Всенамонтаж вместе с ГК «Партнер».
Адрес: Барнаул пр. Ленина 154/1 оф. 505
Тел.: 8 (3852) 534−775, 8−923−644−33−89
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