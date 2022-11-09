От «Реноме» до «Ренессанса». Как развивается крупнейший за Уралом завод по производству бытовой химии и косметики

Ровно 30 лет назад собственник «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин зарегистрировал свое первое предприятие и привез в Алтайский край невиданные тогда и уходящие сейчас бренды. О том, почему он начал развивать собственное производство, какие возможности сегодня дарит импортозамещение, что тормозит бизнес и в каком режиме нужно жить, чтобы быть успешным, — расскажем в этом материале.

«Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом.

Ренессанс и развитие

Идея создать собственный завод по производству косметики и бытовой химии пришла к Виктору Косихину, когда он был дистрибьютором.

«Случайно вышел на компанию-дистрибьютора Maybelline, — вспоминает он. — Московские предприниматели покупали косметику сорокафутовниками и доставляли для продажи в Россию. Я оценил продукт и стал привозить его в Алтайский край. Хорошо пошло».

Так Виктор Косихин со своей компанией «Реноме» постепенно стал представителем широко известных сегодня европейских брендов — Henkel, Schwarzkopf, Gillette, L’Oreal и многих других. Продажи вышли за пределы края и распространились по Казахстану и всей Сибири. Накапливался капитал.

Но предпринимателю не давал покоя вопрос: зачем возить косметику и бытовую химию из Европы, если ее можно делать в России? Цель поставлена и достигнута. Несмотря на отгремевший дефолт 1998 года, «Реноме» смогла переродиться в «Ренессанс Косметик».

За 23 года из небольшого производства шампуней компания выросла в гиганта с более чем 700 наименованиями продукции. Причем с практически стопроцентно замкнутым циклом производства.

Сейчас «Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Сложно назвать магазин, где не встречаются ее торговые марки LAROSSA, Sanchist, BRAND, «Выгодная Уборка», «Выгодная Стирка», а также экспортируют в 10 стран мира.

Помимо сотрудничества с такими крупными торговыми сетями, как «Лента», «Ашан», «Перекресток», «Магнит», «Монетка», «Новэкс» и многими другими, компания использует и новые инструменты для распространения товаров. Например, маркетплейсы. С этого года продукцию «Ренессанс Косметик» можно найти на Ozon, Wildberries и в некоторых региональных интернет-магазинах.

«Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова «Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова Продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Новая продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Новая продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова

В сетях сетей

Образ жизни компании полностью совпадает с ее названием — это постоянное «возрождение» и самосовершенствование. «Ренессанс Косметик» уделяет особое внимание модернизации производства. Но стабильному развитию могут мешать несовершенство российского законодательства, санкции и некоторые другие факторы. Проблем Виктор Косихин не скрывает и говорит о них открыто и прямо.

Например, закон о торговле, по мнению производителя, учел потребности пищевой промышленности, но совершенно не закрепил потребности рынка non-food. Нет законодательного закрепления правил допустимой отсрочки, возврата товара, изменения цен. Производство в России работает в достаточно жёстких договорных условиях с ритейлом и длинных отсрочках платежа, иногда до полугода.

«Для того, чтобы продукт встал на полку, нам необходимо купить сырье и комплектующие, произвести продукт, доставить его в торговую сеть, а получить деньги, например, через три-четыре месяца, — говорит Виктор Косихин. — При этом мы все это время без оплаты покупаем сырье, комплектующие, содержим производство, выплачиваем зарплату, платим налоги. Это ведь неправильно».

Кроме того, через такой долгий срок производитель получает не ту выручку, на которую рассчитывал, — из-за растущей мировой и внутренней инфляции.

«Товар в текущих реалиях инфляции падает в цене на 1,5−2% в месяц. Умножайте на три месяца, — считает Косихин. — Примерно 6% от сегодняшней стоимости бутылочки, как корова языком слижет. При этом мы не имеем права менять цену до согласования с покупателем, поэтому и получаем меньше, чем должны на самом деле».

Конечно, отсрочки платежа необходимы, но 30−40 дней комфортны для производства, более длительный срок создает риск и тормозит развитие.

Мы благодарны за рекомендательное письмо министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова на период весны 2022 года воздержаться от начисления штрафных санкций в адрес производителей в столь непростых условиях текущих реалий. Большинство сетей не стали согласно договорам штрафовать производителей, которые не поставили продукт из-за нарушений логистики. Но, увы, так сделали не все.

Сейчас сетевой рынок возвращается к привычным, длинным отсрочкам платежа, хотя геополитическая ситуация пока не изменена.

Склад. Анна Зайкова

Людей много — кадров мало

О не менее важной проблеме нехватки кадров рассказала директор по развитию «Ренессанс Косметик» Екатерина Косихина.

Сейчас на производстве работают более 250 человек. Некоторые — семьями, как и на любом стабильном предприятии. На заводе всегда открыты двери для сильных специалистов среднего и высшего звена. Причем нужны не только инженеры и наладчики, но и маркетологи, дизайнеры, логисты и экономисты.

«При этом более 10 вузов в Алтайском крае готовят специалистов, — удивляется Екатерина Косихина и следом добавляет. — Люди, которые зачастую приходят к нам с хорошим резюме, не отвечают требованиям, чтобы мы могли принять их на работу. Доходит до того, что некоторые неграмотно пишут».

Вопрос низкого качества образования касается и ссузов. «Если находим стоящего человека, просто учим, потом поддерживаем, ценим, любим», — говорит собеседница.

Выручает Тайвань

В последнее десятилетие «Ренессанс Косметик» много вкладывался в модернизацию, что сделало его серьезным игроком на рынке, в том числе СТМ, дало возможность производить собственные торговые марки для большого количества сетей.

Это позволило снижать темпы производства в период увеличившейся нагрузки по импортозамещению.

«Даже сейчас у нас нет полной загрузки, — говорит Екатерина Косихина. — постоянно происходит закупка и дозакупка оборудования. Например, тайваньского, которое может конкурировать с европейским. Некоторые позиции прекрасно закрывают российские производители. 15 лет назад такого нельзя было представить».

Не так безболезненно дела обстояли с заменой европейского сырья. Как подчеркивает собеседница, 80% привычных компонентов стали недоступны.

«Это была большая проблема. Практически пришлось создавать формулы с нуля, ведь в каждой из них были ингредиенты, которые просто так нельзя заменить, например, китайскими. Имея те же названия, они могут не отвечать свойствам, — объясняет Екатерина Косихина. — Не потому, что они плохие, а потому, что сами сделаны из других компонентов. Тем не менее, поставщики найдены через Турцию, Китай, Индию, Малайзию. А формулы изменены. Лаборатория работает отлично, она всегда в активном поиске новых решений».

Жизнь продолжается

Несмотря на все эти препятствия, «Ренессанс Косметик» остается одним из ведущих производителей бытовой химии и косметики. «Не каждый российский производитель способен не разориться и выдержать такой темп, в котором работаем мы», — говорит Екатерина Косихина.

Сейчас предприятие заполняет освободившиеся полки магазинов новой для российского потребителя коллекцией по уходу за волосами для девушек LAROSSA. Ее уже успели полюбить покупательницы из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Теперь косметику можно купить в магазинах «Лента».

Продукция «Ренессанс Косметик». Анна Зайкова Продукция «Ренессанс Косметик». Дмитрий Лямзин Продукция «Ренессанс Косметик». Дмитрий Лямзин

«Когда коллекция успешно стала продаваться в СНГ, мы решили сделать редизайн и выпустить для российского рынка, — объясняет собеседница. — Для этого мы узнали, что желает целевая аудитория. Оказалось, что всем надоели шаблонные истории с luxury-девочками в рекламе, и мы сделали коллекцию для тех, кто хочет оставаться собой».

Как рассказала директор «Ренессанс Косметик» Тамара Гоенко, компания продолжает экспериментировать и открывать для себя новые направления. Например, промышленная и автохимия.

Чтобы по-настоящему поддержать отечественного производителя в будущем, Екатерина Косихина предложила ввести закон, регулирующий процент зарубежной продукции на рынке.

«Если представить, что все вернется на круги своя, увидим ту же картину: засилье западных брендов и постепенное вытеснение российских продуктов с полок, — говорит она. — Мы чуть-чуть задышали, когда нас стали пускать на полки. Такую тенденцию нужно сохранять. А не ставить к самому полу продукцию с подписью на бумажке „местный производитель“ — это не поддержка».

«Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова «Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова «Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова «Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших компаний бытовой химии и косметики за Уралом. Анна Зайкова