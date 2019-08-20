От сезона к сезону наша кожа становится все более чувствительной к погодным и природным условиям. Летом она страдает от ультрафиолета, высоких температур и недостатка влаги. В первую очередь, это отражается на лице. Какой уход нужен коже лица осенью расскажет altapress.ru.

Лето, вместе с солнцем и прочими сезонными прелестями, принесла нашей коже немало проблем. Теперь придется направить все силы, чтобы избавиться:

От сухости кожи

Ультрафиолет приносит коже не только загар, но и сухость. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно подобрать эффективное увлажнение.

В зависимости от индивидуальных особенностей, подберите себе плотный крем, в составе с гиалуроновой кислотой или масло. Наносите его на кожу перед сном. Также не забывайте про утреннее увлажнение — перед макияжем обязательно используйте легкое увлажняющее средство с SPF-фактором: сыворотку или эмульсию.

Еще одним фактором сухости может стать ваша косметика. Даже гель для душа, мыло или средства для умывания могут влиять негативно, сообщает WebMD.com. Важно не только грамотно подбирать их, но и использовать с умом — умеренно.

От высыпаний

Солнце благоприятно влияет на акне: оно подсушивает прыщики, делая их менее заметными. Однако как только воздействие солнечных лучей становится меньше, проблема возвращается в прежнее русло, а порой даже усугубляется.

Широкий список средств для лечения и профилактики прыщей собран на Apteka.ru архив ООО «Гриндер-Медиа».

Зачастую, свою лепту вносят неправильные режим и питание. Поэтому, специалисты рекомендуют решать проблему учитывая все негативные факторы. Во-первых, обратиться к косметологу или дерматологу за подходящим уходом. Особенно внимательно нужно быть к «Т-зоне"(подбородок, нос и лоб), пишет TIME. Во-вторых, пересмотреть график и вкусовые пристрастия своего лета. Обратите внимание на то, сколько воды вы употребляете — стремитесь поддерживать норму.

На время оградите себя от тяжелой пищи, мучного. Следите за тем, какое эффект на вас производит употребление молочных продуктов.

От пигментации

Пигментация, не наследственная, может прийти к нам после перенесенной болезни, гормональных сбоев или как раз вследствие злоупотребления солнцем. Первое, на что нужно обращать внимание летом — веснушки. Их появление означает то, что кожа, которой не хватает защиты, начала заботиться о себе сама.

Если вы не успеете вовремя помочь коже, вам помогут лазер, химический пилинг и дермабразия, то есть процедура шлифовки лица. В домашнем уходе — специально подобранные крема и маски. В их составе должны быть гидрохинон, койевая кислота, арбутин, глабридин и аскорбиновая кислота, пишут «Аргументы и факты».

Народная медицина предлагает бороться с пигментацией толокнянкой, солодкой, огурцом, петрушкой, лимоном, клюквой и калиной.