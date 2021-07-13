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Отбор заявок на благоустройство дворов по нацпроекту в 2022 году начался в Барнауле

Отбор заявок на благоустройство дворовых территорий в 2022 году в рамках стартовал в Барнауле.

Заседание общественной комиссии
Заседание общественной комиссии
Пресс-служба администрации города Барнаула

Заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Пашковский провел заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам замглавы администрации, такие заседания по рассмотрению заявок на благоустройство дворовых территорий будут проводиться еженедельно до конца июля.

Заседание общественной комиссии
Заседание общественной комиссии
Пресс-служба администрации города Барнаула

Сергей Пашковский,
заместитель главы администрации города:

Напомню, что в соответствии с соглашением между администрацией города и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в 2022 году Барнаулу необходимо выполнить обязательства по благоустройству не менее 65 дворовых территорий и не менее 2 общественных территорий. Согласно рекомендациям Минстроя РФ, проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворов Барнаула на 2022 год необходимо провести до 1 октября 2021.

Отметим, что в целях формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, до 1 мая проходил прием предложений заинтересованных лиц.

Заседание общественной комиссии
Заседание общественной комиссии
Пресс-служба администрации города Барнаула

Всего для участия на 2022 год поступило 95 заявок на благоустройство. 60 из них соответствует требованиям законодательства.

Кроме того, от участников программы прошлых лет в резерве находится еще 29 заявок. Задача Общественной комиссии — рассмотреть все предложения и оценить их в соответствии с критериями. Финальный список дворов, которые будут благоустроены, сформируют к 1 августа.

План благоустройства территории дома
План благоустройства территории дома
Пресс-служба администрации города Барнаула

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей.

В рамках минимального перечня работ планируется обустройство 30 автомобильных парковок, 4 контейнерных площадок, двух систем водоотведения. На 36 дворовых территориях установят детские площадки и спортивные тренажеры. В восьми дворах будет смонтировано ограждение.

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