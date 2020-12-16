Отдых с историей: где провести новогодние праздники VIP-персонам в Барнауле

Скоро Новый год, а значит, пришло время позаботиться о комфортном отдыхе во время долгожданных праздников. В санатории «Сосновый бор» обычный отдых можно совместить с уникальной природой и весьма необычными процедурами, окунаясь в удивительную историю.

История

Санаторий «Сосновый бор» исторически связан с именами крупных алтайских предпринимателей XIX-XX веков. На месте нынешнего санатория раньше располагалась дача известного в те времена купца Константина Платонова. В конце 1850 года он облюбовал Зудилово и считал эту местность поистине удивительной из-за чистейшего воздуха, прозрачной реки и красивейшего соснового бора вокруг.

Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор».

Это место, расположенное недалеко от Барнаула, понравилось всем гостям купца, приезжавшим на отдых. Дамы в пышных платьях и господа в нарядных кафтанах любили совершать здесь пешие прогулки, устраивать спортивные игры, проводить лошадиные и верблюжьи скачки, купаться и обедать на свежем воздухе.

Лечение в санатории

Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день применяет более 40 различных методик лечения, некоторые из них даже не имеют аналогов в России.

Санаторий «Сосновый бор».

Для отдыхающих подготовлено большое количество уникальных процедур, таких как торфолечение. На территории санатория есть даже собственный целебный источник. Здесь добывается слабоминерализованная вода с содержанием кремневой кислоты и ионов серебра.

В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, проводится лечение людей, перенесших инсульт, реабилитация после коронавируса, а также лечится синдром хронической усталости.

VIP-предложения санатория

В санатории «Сосновый бор» предусмотрено три вида размещения для VIP-гостей — апартаменты (3 номера), кедровый домик (2 номера) и номера люкс.

Двухместный номер «Апартаменты» располагается в отреставрированном историческом здании, Доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя настоящим купцом тех времен. Отдых, лечение и просвещение в одном месте.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор» Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор» Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор»

Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин

Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор» Дмитрий Лямзин

В новогодние праздники всем отдыхающим предлагаются дополнительные услуги, такие как катание на лыжах, коньках, «ватрушках». На территории можно пожарить шашлыки, арендовать веранду или сауну.

Для VIP-гостей предусмотрен уютный банкетный зал для небольшой компании с отдельным входом, который также можно арендовать для обедов или ужинов узким кругом.

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Тел: 8−800−600−0615

Сайт: sb22.ru

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