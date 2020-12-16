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Отдых с историей: где провести новогодние праздники VIP-персонам в Барнауле

Скоро Новый год, а значит, пришло время позаботиться о комфортном отдыхе во время долгожданных праздников. В санатории «Сосновый бор» обычный отдых можно совместить с уникальной природой и весьма необычными процедурами, окунаясь в удивительную историю.

Санаторий "Сосновый бор".
Санаторий "Сосновый бор".

История

Санаторий «Сосновый бор» исторически связан с именами крупных алтайских предпринимателей XIX-XX веков. На месте нынешнего санатория раньше располагалась дача известного в те времена купца Константина Платонова. В конце 1850 года он облюбовал Зудилово и считал эту местность поистине удивительной из-за чистейшего воздуха, прозрачной реки и красивейшего соснового бора вокруг.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».

Это место, расположенное недалеко от Барнаула, понравилось всем гостям купца, приезжавшим на отдых. Дамы в пышных платьях и господа в нарядных кафтанах любили совершать здесь пешие прогулки, устраивать спортивные игры, проводить лошадиные и верблюжьи скачки, купаться и обедать на свежем воздухе.

Лечение в санатории

Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день применяет более 40 различных методик лечения, некоторые из них даже не имеют аналогов в России.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».

Для отдыхающих подготовлено большое количество уникальных процедур, таких как торфолечение. На территории санатория есть даже собственный целебный источник. Здесь добывается слабоминерализованная вода с содержанием кремневой кислоты и ионов серебра.

В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, проводится лечение людей, перенесших инсульт, реабилитация после коронавируса, а также лечится синдром хронической усталости.

VIP-предложения санатория

В санатории «Сосновый бор» предусмотрено три вида размещения для VIP-гостей — апартаменты (3 номера), кедровый домик (2 номера) и номера люкс.

Двухместный номер «Апартаменты» располагается в отреставрированном историческом здании, Доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя настоящим купцом тех времен. Отдых, лечение и просвещение в одном месте.

Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;
Санаторий «Сосновый бор»
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;
Санаторий «Сосновый бор»
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;
Санаторий «Сосновый бор»

Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин

Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.

Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;
Санаторий «Сосновый бор»
Дмитрий Лямзин

В новогодние праздники всем отдыхающим предлагаются дополнительные услуги, такие как катание на лыжах, коньках, «ватрушках». На территории можно пожарить шашлыки, арендовать веранду или сауну.

Для VIP-гостей предусмотрен уютный банкетный зал для небольшой компании с отдельным входом, который также можно арендовать для обедов или ужинов узким кругом.

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8−800−600−0615
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники

Лицензия № ЛО-22−01−005361 от 07.06.2019 г.

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