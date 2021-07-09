Отдых с комфортом! На Яровом «разогнали» мобильный интернет

Теперь гости курорта смогут увидеть рекордные скорости на экране своих смартфонов во время проведения стримов, просмотра потокового видео и эфиров в соцсетях в любой точке курорта. Улучшение охватило всю территорию здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны.

«Яровое — самое популярное озеро Сибири. В летний сезон на курорт посещают до 100 тысяч человек, в основном это были жители соседних регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омских областей. Ежедневно на озере находятся более 6 тысяч отдыхающих, а 13 июля 2019 года был поставлен рекорд: на озере находилось более 14 тысяч человек! Новый туристический сезон в самом разгаре, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Справка

Озеро Большое Яровое — это соленое озеро, расположенное посреди Кулундинской степи в западной части Алтайского края. Высокоминерализованная рапа и сульфидно-иловые грязи озера Ярового славятся лечебными свойствами, а вода озера по химическому составу аналогична водам знаменитого Мертвого море. Имеет развитую инфраструктуру: здесь оборудованы пляжные комплексы, аквапарк под открытым небом, рестораны и гостиницы.