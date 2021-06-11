Отдых в июне с максимальной выгодой

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Вы можете выбрать короткий отдых от 3 дней или полноценную санаторно-курортную путевку с лечением. В стоимость путевки входит проживание, 3-разовое питание + кефирный час. Минимальный срок бронирования — от 3 дней. В выходные дни в лечебном корпусе для вас доступны сауна, бассейн, кедровая бочка, ручной массаж и соляная пещера.

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Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru

АО «Санаторий «Сосновый бор»

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Е-mail: sales@sb22.ru

Сайт: sb22.ru

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