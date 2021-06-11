Отдых в июне с максимальной выгодой

До завершения программы Ростуризма осталось всего несколько дней. Успейте поймать момент — забронируйте путевку в санаторий «Сосновый бор» с максимальной выгодой!
Вы можете выбрать короткий отдых от 3 дней или полноценную санаторно-курортную путевку с лечением. В стоимость путевки входит проживание, 3-разовое питание + кефирный час. Минимальный срок бронирования — от 3 дней. В выходные дни в лечебном корпусе для вас доступны сауна, бассейн, кедровая бочка, ручной массаж и соляная пещера.
- Зарегистрируйте вашу карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы «Мир». Либо войдите в личный кабинет и проверьте, что ваша карта уже зарегистрирована. Проверьте, что карту платёжной системы «Мир» вашего банка можно зарегистрировать в программе лояльности.
- До 15 июня 2021 года забронируйте и оплатите проживание на сайте.
- Выберите проживание от 3 дней до 30 июня 2021 года включительно.
- Выберите тариф, отмеченный знаком «Кешбэк по карте „Мир“».
- Оплатите полную стоимость бронирования на сайте (ссылка) банковской картой «Мир».
Кешбэк в размере 20% от суммы бронирования, но не более 20 000 ₽ за одну броню, придёт в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество бронирований по одной карте не ограничено, вы можете получить кешбэк несколько раз.
Не упустите выгоду! Если у вас остались вопросы — звоните по тел. (3852) 22−38−48.
АО «Санаторий «Сосновый бор»
дрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8−800−600−0615
Е-mail: sales@sb22.ru
Сайт: sb22.ru
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