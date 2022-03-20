Отключат ли народный мессенджер в России. Ограничения для пользователей

21 марта Тверской суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской. Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Юлокировка

Ведомство требует запретить в РФ деятельность Meta в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Роскомнадзор (РКН) официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры заблокировал соцсеть. Ранее также был ограничен доступ и к Facebook.

У пользователей популярного во всем мире мессенджера возник естественный вопрос — что будет с мессенджером WhatsApp, пишут vestiprim.ru.

Роскомнадзор

В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta Platforms) в России. В регуляторе заявили, что не блокируют мессенджер, пишут РИА Новости.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Причины

Хоть компания наверняка Meta и попадет в реестр экстремистских организаций, но блокировка затронет не все ее сервисы.

Например, WhatsApp, и на то есть причина.

Дело в том, что Instagram и Facebook заблокировали именно в связи с тем, что они позволяют публично делиться какой-либо информацией, размещая разного рода сведения в своих профилях и историях.

В случае с фирменным мессенджером это невозможно — он позволяет общаться только напрямую с ограниченным кругом лиц из записной книжки. Делиться информацией сразу со всем миром или хотя бы с одной страной с его помощью нельзя, поэтому ограничить доступ к этому сервису нет никакой необходимости и нужды. Во всяком случае, так считают эксперты. Но все токи над i расставит судебный процесс.

Ограничения для россиян

Между тем, начиная с 16 марта WhatsApp ввел новое правило, которое позволит бороться с распространением «недостоверной информации» — нельзя будет пересылать другим пользователем сообщение, которое было переслано уже не менее пяти раз от одних пользователей к другим, пишет 9111.ru. Как поясняют разработчики, нововведения вводятся в рамках борьбы с фейками и хакерами.

Личный код пользователя будут проверять на подлинность в веб-версии мессенджера. При переходе на нее поступит сигнал, цвет которого будет определять настоящее соединение.

Зеленый цвет будет говорить о подлинности аккаунта, оранжевый означать — установить владельца не удалось, а красный — вероятность хакерской атаки.

Цифра

WhatsApp — самый известный и популярный в мире с постоянной активной аудиторией на уровне 2,4 млрд человек.