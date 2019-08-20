В торговом центре Галактика открылся первый в Барнауле магазин обуви, сумок и аксессуаров Rendez-Vous . В ассортименте — больше 100 брендов из стран Европы, США и Великобритании, в числе которых Calvin Klein, Casadei, Furla, Giovanni Fabiani, Katy Perry, Kenzo, Lacoste, Lloyd, Loake, Marc Jacobs, Michael Kors, MM6 Maison Margiela, See by Chloe и другие. Только оригинальные товары для женщин, мужчин и детей, качество подтверждено сертификатами соответствия.

Хотите заехать в магазин вечером, но боитесь, что размер закончится? Забронируйте понравившуюся модель в магазине в Галактике и приезжайте на примерку в конце рабочего дня, что очень удобно в период распродаж, когда самые выгодные предложения быстро заканчиваются. Посмотреть ассортимент магазина в Галактике можно на сайте: откройте раздел, выберите в фильтре «Наличие в магазинах» Барнаул, магазин Галактика и нажмите «Применить». Каждую из найденных моделей вы можете забронировать, находясь в офисе или дома.

Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле. Источник: ООО «Рандеву». Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле. Источник: ООО «Рандеву».

Не оказалось нужного размера или цвета? Закажите любые модели на сайте rendez-vous.ru — и магазин доставит их в ТРЦ Галактика, чтобы вы смогли примерить и выбрать подходящие. Это быстро и всегда бесплатно, вне зависимости от того, купите ли вы заказанный товар или нет.

В магазинах Rendez-Vous действует клиентская программа Privilege, по которой вы можете совершать покупки со скидками от 10% до 25%, пользоваться услугой бесплатного ремонта в течение трех лет со дня покупки, а также первыми узнавать о распродажах, спецпредложениях и новых коллекциях.

Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле. Источник: ООО «Рандеву».

До конца августа в магазине действуют сезонные скидки до 70% на летнюю обувь — самое время оценить ассортимент и сервис магазина, если вы еще с ним не знакомы. Бронируйте, заказывайте онлайн и приезжайте в Rendez-Vous Галактика ежедневно с 10.00 до 22.00.

Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле. Источник: ООО «Рандеву». Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле. Источник: ООО «Рандеву».

7 причин покупать в Rendez-Vous