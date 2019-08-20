Открылся мультибрендовый магазин Rendez-Vous в Барнауле.

Хотите заехать в магазин вечером, но боитесь, что размер закончится? Забронируйте понравившуюся модель в магазине в Галактике и приезжайте на примерку в конце рабочего дня, что очень удобно в период распродаж, когда самые выгодные предложения быстро заканчиваются. Посмотреть ассортимент магазина в Галактике можно на сайте: откройте раздел, выберите в фильтре «Наличие в магазинах» Барнаул, магазин Галактика и нажмите «Применить». Каждую из найденных моделей вы можете забронировать, находясь в офисе или дома.
Не оказалось нужного размера или цвета? Закажите любые модели на сайте rendez-vous.ru — и магазин доставит их в ТРЦ Галактика, чтобы вы смогли примерить и выбрать подходящие. Это быстро и всегда бесплатно, вне зависимости от того, купите ли вы заказанный товар или нет.
В магазинах Rendez-Vous действует клиентская программа Privilege, по которой вы можете совершать покупки со скидками от 10% до 25%, пользоваться услугой бесплатного ремонта в течение трех лет со дня покупки, а также первыми узнавать о распродажах, спецпредложениях и новых коллекциях.
До конца августа в магазине действуют сезонные скидки до 70% на летнюю обувь — самое время оценить ассортимент и сервис магазина, если вы еще с ним не знакомы. Бронируйте, заказывайте онлайн и приезжайте в Rendez-Vous Галактика ежедневно с 10.00 до 22.00.
7 причин покупать в Rendez-Vous
- Мультибрендовость. Больше 100 брендов из Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании и США: ASH, Calvin Klein, Casadei, Furla, Giovanni Fabiani, Katy Perry, Kenzo, Lacoste, Lloyd, Loake, Marc Jacobs, Michael Kors, MM6 Maison Margiela, See by Chloe.
- Сертифицированное качество. Rendez-Vous предлагает только оригинальные товары, качество которых подтверждено международными сертификатами.
- Программа скидок и привилегий. Стартовая скидка по карте Privilège составляет 10%, максимальная — 25%.
- Эко-программа по переработке обуви. Вы можете сдавать старую обувь в магазин, из нее сделают резиновую крошку для покрытий детских площадок и стадионов.
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8 (800) 700-88-66, задавайте вопросы в чате на сайте.
- Бесплатный ремонт. Вы можете бесплатно менять набойки, делать профилактику и ремонт обуви и сумок в течение трех лет.
- Бесплатная доставка по России. Заказывайте на rendez-vous.ru и получайте бесплатно в магазине Rendez-Vous в Барнауле, а также службами доставки DPD, Boxberry, СДЭК, DHL, Hermes и PickPoint.