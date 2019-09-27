Торговая сеть «Пятёрочка» открыла первый магазин в новой концепции. В ее основу заложены комфортный дизайн, акцент на расширенный ассортимент и категорию свежих продуктов и забота об экологии. Подробнее о новой концепции «Пятёрочки» — в нашем материале.

Работа над новой концепцией началась год назад. Торговая сеть оставила низкие цены на продукты и сделала ставку на удобство и дополнительные возможности для покупателей.

Сергей Гончаров,

генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:

В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живёт рядом и работает в нем.

Первый универсам нового формата открылся в Москве, площадь торгового зала — более 360 кв. м, в нем представлено около 5000 наименований товаров.

Открылся первый магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

Архитектура новых торговых залов направлена на комфортный шопинг и сокращение временных затрат на покупки продуктов. Дизайнеры учли основные потребности покупателей. Например, чтобы быстро купить готовую еду или фрукты, не надо обходить весь торговый зал, они находятся у входа.

Главное изменение — увеличение категории fresh (овощи, фрукты и продукты с коротким сроком годности) почти в 2 раза. Кроме того, в новом магазине есть отдельная зона с кофе и свежевыжатым соком, где можно зарядить гаджеты. Полки большинства категорий товаров оснащены электронными ценниками.

Открылся первый магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

В магазине работает и собственная пекарня. Это позволило расширить линейку свежих хлебобулочных изделий до 40 позиций. Также появилась специальная «сезонная зона», ассортимент которой обновляется в зависимости от времени года и ближайших праздников.

Сергей Гончаров,

генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:

Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок.

Открылся первый магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

Отметим также, что новая концепция торговой сети отражает и заботу об окружающей среде. В новом магазине впервые используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика. Кроме того, есть многоразовые сумки для покупок, установлен фандомат — специальный аппаратов, куда можно сдать пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки.

Открылся первый магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

С 2020 года «Пятёрочка» планирует использовать новую концепцию во всех новых и реконструируемых магазинах.