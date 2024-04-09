Открыт предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей

HONOR Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи уже доступен для предзаказа. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) стоимостью 29 990 рублей в подарок.

За день до старта предзаказа МТС первой в России презентовала HONOR Magic6 Pro в своём флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актёр и продюсер Милош Бикович и режиссёр и сценарист Анна Меликян. Гости презентации рассказали о том, какую роль флагманские смартфоны играют в современном кинематографе и поделились своим опытом использования смартфонов, в том числе в качестве инструмента для работы.

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