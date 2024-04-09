9 апреля
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWwoxXi99V

Открыт предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей

Стартовал предзаказа на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 000 рублей. Продажи новинки стартуют 16 апреля.

Флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro.
Флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro.
Фото предоставлено компанией МТС.

HONOR Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи уже доступен для предзаказа. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) стоимостью 29 990 рублей в подарок.

За день до старта предзаказа МТС первой в России презентовала HONOR Magic6 Pro в своём флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актёр и продюсер Милош Бикович и режиссёр и сценарист Анна Меликян. Гости презентации рассказали о том, какую роль флагманские смартфоны играют в современном кинематографе и поделились своим опытом использования смартфонов, в том числе в качестве инструмента для работы.

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО «МТС»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость