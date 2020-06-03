Открыта регистрация на интернет-олимпиаду для школьников

1 июня открылась регистрация участников интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко, которая реализуется в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Олимпиаду проведут, в том числе, для барнаульских школьников с 4 по 7 класс.

В интернет-олимпиаде могут принять участие школьники 4−7 классов, которые стремятся углубленно изучать естественные и точные науки. Ребятам предстоит решить задачи разной сложности по математике, физике, химии, информатике и робототехнике. Это позволит оценить уровень знаний каждого участника и его естественнонаучный кругозор, а также поможет определить сферу интересов и выбрать направление подготовки.

Возможность стать воспитанниками образовательного центра Фонда Андрея Мельниченко и получить качественное дополнительное образование представится барнаульским победителям и призерам проводимой интернет-олимпиады. Они будут приглашены на собеседование и — в случае его успешного прохождения — рекомендованы к зачислению в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

15 июня смогут выполнить задания интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко ученики, закончившие свое обучение в 4 классе. 16 июня смогут принять участие в турнире выпускники 5−6 классов, а 17 июня — семиклассники.

Для того чтобы принять участие в онлайн-испытаниях и побороться за право стать учащимся образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, школьникам необходимо пройти регистрацию на портале олимпиад по ссылке. Это будет возможно сделать до 15 июня.

Справка

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года. В нем более 400 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Цель работы Центра — развитие детей, одаренных в области естественных и точных наук. Занятия для всех учащихся бесплатны.