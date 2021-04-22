Открытие большого Садового Павильона в Леруа Мерлен на Правобережном тракте

Делать покупки для огорода и дачи стало ещё удобнее!
В Уличном Садовом Центре @leroymerlin_brn вы можете найти огромное количество товаров, рассмотреть их поближе, протестировать и оценить качество.
Здесь вы получите возможность покачаться на качелях перед покупкой, посидеть на стульях и выбрать садовый шатер.
В Садовом Павильоне вас ждут новые товары, которых нет в стандартной линейке магазина. Например, множество мебельных новинок для дома и отдыха в саду, всё для детской игровой площадки и барбекю. Хит этого сезона — угловые садовые диваны.
В этом году ассортимент Леруа Мерлен пополнился батутами! Которые несомненно порадуют детей и даже взрослых (выдерживают до 150 кг).
А чтобы было ещё удобнее, вы можете выбрать товары и оформить доставку, мы привезем покупки вам домой.