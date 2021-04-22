Открытие большого Садового Павильона в Леруа Мерлен на Правобережном тракте

Делать покупки для огорода и дачи стало ещё удобнее!

В Уличном Садовом Центре @leroymerlin_brn вы можете найти огромное количество товаров, рассмотреть их поближе, протестировать и оценить качество.

Здесь вы получите возможность покачаться на качелях перед покупкой, посидеть на стульях и выбрать садовый шатер.

Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен Уличный Садовый Центр Леруа Мерлен

В Садовом Павильоне вас ждут новые товары, которых нет в стандартной линейке магазина. Например, множество мебельных новинок для дома и отдыха в саду, всё для детской игровой площадки и барбекю. Хит этого сезона — угловые садовые диваны.

В этом году ассортимент Леруа Мерлен пополнился батутами! Которые несомненно порадуют детей и даже взрослых (выдерживают до 150 кг).

А чтобы было ещё удобнее, вы можете выбрать товары и оформить доставку, мы привезем покупки вам домой.