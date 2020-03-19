Открытие магазина «Ситилинк» в ТРЦ «Пионер»

«Ситилинк» — это более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. Так же, «Ситилинк» предоставляет ряд полезных услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

Открытие магазина «Ситилинк». ТРЦ «Пионер»

Магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям.

За выгодой в «Ситилинк»! Отдел расположен на 3 этаже в правой торговой галерее.