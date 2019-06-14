В Павловске торжественно откроют новый комбинат по производству MDF

25 июня 2019 года состоится торжественное открытие Павловского деревообрабатывающего комбината , расположенного в с. Павловск Алтайского края. Павловский ДОК (входит в группу предприятий лесной холдинговой компании «Алтайлес») — новый промышленный объект, имеющий большое экономическое, экологическое и социальное значение для региона. Комбинат перерабатывает низкосортную древесину и выпускает востребованный на рынке продукт — древесноволокнистые плиты (MDF).

Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Проектная мощность — 250 тыс. м3. Это один из самых крупных комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. Продукция реализуется под новым брендом — «АлтайДекор». Комбинат будет работать 330 дней в году. Создано 200 рабочих мест. С запуском комбината налоговые отчисления компании, по предварительным оценкам, составят порядка 1,5 млрд рублей.

Открытие Павловского ДОК в Алтайском крае фото ЛХК «Алтайлес»

С момента запуска производства на комбинате произвели более 10 тыс. м3 древесноволокнистых плит. Приоритет — отечественный рынок. Заказчики — производители мебели, дверей, напольных покрытий из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ижевска, Вологды, Коврова, Пензы, Ульяновска, Рязани, Челябинска, Махачкалы, Читы, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и др. Основная задача — стимулировать российский мебельный и строительный рынок к производству продукции из отечественного сырья.

Открытие Павловского ДОК в Алтайском крае фото ЛХК «Алтайлес»

В качестве сырья для плит используется щепа (40%) и низкосортная древесина (60%). Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает производство полностью безотходным.

На комбинате установлено оборудование ведущих в своих сегментах производителей (Siempelkamp, Holtec, Andritz). На нем производятся плиты форматов и толщин расширенного диапазона. Пресс позволяет выпускать плиты шириной от 2 100 до 2 800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.

Павловский ДОК строит поселок для сотрудников комбината. Предварительная стоимость — 100 млн рублей. Здесь будут проживать 70 семей.