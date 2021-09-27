Открытие Private Banking предлагает клиентам новый накопительный счет

Клиенты Открытие Private Banking могут оформить новый рублевый «Накопительный счет Private» с привилегированными условиями и получить доходность до 5,8% годовых.

Счет предоставляет максимум гибкости в управлении сбережениями. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. Клиентам доступно снятие средств и пополнение счета. Срок действия счета и сумма не ограничены.

Новый продукт позволяет состоятельным клиентам управлять доходностью по счету, используя надбавки за выполнение определенных условий. Надбавки к базовой процентной ставке до 1,10% годовых начисляются при минимальном остатке на счете до 30 млн рублей. Надбавки действуют с полного месяца, следующего за месяцем выполнения условий. «Накопительный счет Private» можно открыть в офисах Private Banking банка «Открытие». Управлять счетом можно онлайн через мобильный и интернет-банк. Подробнее о «Накопительном счете Private» можно узнать на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.