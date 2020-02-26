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Открытки на Новый год для корпоративных клиентов

Владельцам бизнеса стоит заранее продумать способы поздравления клиентов, партнеров, собственных сотрудников. Вручение новогодних корпоративных открыток с фирменным логотипом представляет приятный знак внимания, уважения, благодарности за проделанную совместную работу и выражает ненавязчивое приглашение к дальнейшему сотрудничеству. КБ «Кухня подарков» предлагает купить брендированные открытки на Новый год по оптовым ценам с доставкой в любые регионы России и страны ближнего зарубежья. На выбор заявителей представлена внушительная коллекция эффектных моделей, включая трендовые экооткрытки. Дизайнеры готовы срочно подготовить к тиражу стильные образцы с учетом пожеланий клиентов.

Купить корпоративные открытки на Новый год

В тематическом разделе каталога собрано более 200 моделей разных размеров и стилей. Успешно выбрать образцы открыток помогает подробное описание:

  • фактура бумаги для обложки;
  • способ нанесения изображения;
  • размер изделия;
  • плотность обложки и вкладыша с текстом;
  • наличие дополнительных украшений.

Брендирование — нанесение логотипа компании — выполняется разными способами:

  • печать;
  • тиснение;
  • лазерная резка;
  • фольгирование (тонкое тиснение фольгой).

Допускается нанесение сведений о компании сразу несколькими способами. Полезно купить новогодние корпоративные открытки, снабженные вкладышем с текстом. Разнообразие форм, цветовой гаммы, элементов декора впечатляет. Оригинальные образцы дополнены украшениями — лентами, картонными или деревянными игрушками. Клиентам КБ «Кухня подарков» доступны классические или объемные варианты, экомодели, произведения ручной работы, праздничные бирки для украшения товаров компании или подарочных наборов.

Заказать открытки на Новый год

Постоянных и новых пользователей, решивших срочно заказать фирменные открытки на Новый год по оптовым ценам, ожидает много преимуществ:

  • большая коллекция предлагаемых образцов разных стилей;
  • изменение дизайна обложки по запросу заявителя;
  • выбор метода брендирования;
  • подготовка вкладышей с текстом;
  • низкие цены, система скидок;
  • круглосуточный прием онлайн-заявок;
  • оперативность выполнения задания;
  • удобство оплаты.

Для предварительных консультаций или оформления заказа достаточно подобрать интересные образцы открыток и заполнить короткую форму с указанием контактной информации. Менеджер быстро перезвонит вам для согласования деталей, расчета стоимости и подтверждения заявки.

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